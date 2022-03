Penjualan Melalui Paltform Mampu Tumbuh 144 Persen, PaDi UMKM Terus Agresif Gandeng UMKM

SURYA.co.id|SURABAYA - Paltform Pasar Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PaDi UMKM) yang dikembangkan Kementerian BUMN untuk mempertemukan UMKM dengan BUMN, terus agresif mengenalkan diri ke UMKM. Hal ini sebagai upaya untuk mencapai target tujuan memperluas dan mempermudah UMKM mendapatkan akses pembiayaan. Juga untuk membantu monitoring belanja BUMN pada UMKM.

Harry Wahyudi Staff Teknis Operational Telkom, mengatakan, jumlah UMKM yang memanfaatkan PaDi UMKM terus bertumbuh. "Di tahun 2021 lalu, tercatat ada kenaikan transaksi mencapai 144 persen. Dan kami masih melihat peluang yang besar untuk meningkat lagi," kata Harry disela kegiatan workshop UMKM yang digelar HIPMI Jatim dan PaDi UMKM di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Senin (7/3/2022).

Karena itu pihaknya terus ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan UMKM. Selain untuk mengenalkan platform PaDi UMKM, pihaknya juga melihat potensi pasar yang bagus bagi BUMN yang ada di wilayah Jatim untuk belanja UMKM di wilayah Jatim.

Diakui Herry, jumlah BUMN beserta anak dan cucu usahanya di Jatim cukup banyak dan besar. Sehingga mereka menjadi buyer potensial untuk produk UMKM.

“Mungkin kalau untuk pembelian, ini kan segmentasi kami agak sedikit berbeda nih. Kalau kami bandingkan dengan yang exsisting kan untuk pembeli umum, kalo kami di PADI concern nya dengan pembeli BUMN," jelas Herry.

Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan kembali retail untuk umum. Tetapi sampai saat ini pihaknya fokus ke pembeli BUMN dan penjual nya UMKM maupun tender dan ada system B2B dan B2C tadi.

Nantinya UMKM yang telah tersertifikasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan dijadikan supplier bagi perusahaan plat merah. Produk-produk yang bisa dipasok para UMKM pun beragam. Mulai dari ATK, Elektronik, catering hingga baju seragam dan masih banyak lagi.

“Yang membedakan PaDi dengan marketplace lain memiliki fitur tambahan di bidang jasa, seperti EO maupun infrastruktur,” tambah Herry.

Platform yang di luncurkan pada 17 Agustus 2020 ini memberikan beragam keuntungan baik bagi UMKM, BUMN maupun pemerintah, khususnya Kementerian BUMN.

Bagi UMKM, kemudahan yang diperoleh antara lain akses pasar yang lebih luas hingga BUMN, e-commerce skala lokal dan global, pembiayaan atau permodalan, dan insight bagi UMKM untuk peningkatan kualitas produk.

“PaDi UMKM memiliki fitur be to be yang mendukung pelaku UMKM dan BUMN untuk melakukan tender melalui e-procurement dan B2C untuk ritel yang lebik mikro,” bebernya.

Pihaknya juga mendorong transparansi transaksi, karena nantinya akan langsung termonitor oleh Kementerian BUMN melalui control tower dashboard.

Mendampingi Herry, Deputy EVP Marketing Telkom Jatimbalinus, Fera Pebrayenti, menambahkan, untuk Telkom Jatimbalinus, kontribusinya juga lumayan besar. "Karena itu, kami juga mendukung kegiatan terkait UMKM ini. Semoga bisa menjadi pasar kami dalam hal kebutuhan pengadaan di Telkom Jatimbalinus," pungkas Fera.