Pengembang Geber Klaster Baru Untuk Gairahkan Pasar Properti di Semester I 2022

The Taman Dayu by Ciputra mengenalkan klaster baru, Horizon 89.

SURYA.co.id|SURABAYA - Pengembang properti di tahun 2022 ini mulai menggeber proyek atau klaster baru. Setelah CitraGarden Sidoarjo, dengan klaster Veranda, pekan ini giliran The Taman Dayu by Ciputra yang mengenalkan klaster baru, Horizon 89.

Agung Krisprimandoyo, Direktur Ciputra Development, mengatakan, awal tahun 2022 ini, banyak pengembang yang akan meluncurkan klaster baru. "Terutama di semester I ini. Mengingat banyak faktor positif yang bisa mendorong animo konsumen untuk belanja properti," kata Agung, disela pre-launching new cluster Horizon 89 yang bertema Santorini at the Hills yang digelar di The Taman Dayu by Ciputra, Selasa (8/3/2022).

Diantaranya masih ada stimulus free PPN 5 persen atau Pajak Dibayar Pemerintah (PDP). Kemudian suku bunga yang ringan dari perbankan, dan promo-promo lainnya. Hal tersebut, diyakini membuat animo konsumen menjadi meningkat dan bergairah.

"Karena tidak bisa dipungkiri, klaster baru, tipe baru, selalu menjadi daya tarik bagi konsumen properti baik segmen end user maupun investor," jelas Pimo, sapaan akrab Agung Krisprimandoyo.

Apalagi ada isu adanya kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen yang akan diberlakukan mulai 1 April 2022. Aturan tersebut, telah tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang sudah disetujui DPR RI.

"Bila itu diberlakukan tentunya akan ada kenaikan berbagai jenis barang dan berdampak pada inflasi. Tentunya hal itu juga berdampak pada bisnis properti," beber Pimo.

General Manager The Taman Dayu by Ciputra, Dodi Purwanto, mengatakan, klaster baru sangat diminati. "Dan kami rencananya di semester I tahun 2022 ini akan launching tiga klaster baru. Yang pertama Horizon 89 ini," kata Dodi di kesempatan yang sama.

Klaster Horizon 89 ini merupakan rumah dengan dua tipe dalam jumlah terbatas. Hanya 20 unit. Tipe pertama, Horizon 8, yaitu model Up Slope, dengan ukuran lebar bangunan 80 meter persegi dan luas tanah 115-155 meter persegi atau bila dengan ukuran 80 m2.

"Tipe kedua, Horizon 9 dengan model down Slope, dua lantai, luas bangunan 145 meter persegi dan luas tanah 136-148 meter persegi atau vila dengan ukuran 145 m2," jelas Dodi.

Tipe ini mengikuti kontur tanah di kawasan The Taman Dayu yang memang pegunungan. Kemudian tema bangunan adalah Santorini, yang tampil khas dengan warna putih, jendela-jendela lebar dan bulat dengan kusen warna biru, serta atap some yang juga berwarna biru.

Menurut Dodi, dipastikan tema rumah ini sesuai dengan trend saat ini dimana orang mulai banyak membuat konten. Selain bangunan yang bisa menjual menjadi konten, view atau pemandangan khas Taman Dayu, juga menjadi nilai lebih.

"Apalagi di klaster Horizon ini, ada view yang bisa terlihat pertemuan antara langit dan laut dengan hamparan bukit-bukit hijau didepannya," beber Dodi.

Pre-launching telah dilakukan di pekan ini, dan siap launching pada pekan depan. Diakui Dodi, respon konsumen cukup bagus, sehingga pihaknya optimis penjualan klaster terbatas ini akan diminati.

Irawati Erwanto, Marketing Manager The Taman Dayu by Ciputra, mengatakan, dua tipe di klaster baru ini dijual diharga perdana Rp 1,2 miliar hingga Rp 2,2 miliar .

"Dan untuk promo kali ada cash back UTJ (Uang Tanda Jadi) sebesar 100 persen dan free BPHTB. Kami juga ada kerjasama dengan perbankan yang bisa memberi suku bunga 3,65 persen fix selama tiga tahun, sehingga cicilan nya bisa sekitar Rp 8 jutaan," pungkas Irawati.