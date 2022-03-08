Lirik Sholawat
Lirik Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom, Arab Latin dan Terjemahan
Lirik Mughrom Arab, latin dan terjemahan. Viral di TikTok dengan tagar lirik sholawat, Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom, lengkap Bahasa Arab, tulisan latin dan terjemahan.
Mughrom merupakan lantunan syair, yang viral di TikTok dengan tagar lirik sholawat.
Simak lirik selengkapnya.
Lirik Sholawat Mughrom
مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
MUGHROM.. QOLBI BIHUBBIKA MUGHROM
YA MUSTHOFANAL MUKARROM
YA ROSULALLOH
جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ
أَسَرْ فُؤَادِيْ
وِ زَادْ وِدَادِيْ
بَدْرِ الدُّجَا يَازيْنْ
JAMALAK MA FITS-NAIN
MASYAFIT MITSLUH ‘AIN
ASAR FUADI
WIZAD WIDADI
BADRID-DUJA YA ZAIN
أَبْيَضْ حُلْوِ الْخَدِّينْ
يَا وَاسِعَ الْعَيْنَينْ
أَحْلَى ابْتِسَامَهْ
بِأَبْهَى عَلَامَةْ
يَا سَيِّدَ الْكَوْنَينْ
ABYADH HULWIL-KHODDIN
YA WASI’AL-‘AINAIN
AHLAB-TISAMAH
BIABHA ‘ALAMAH
YA SAYYIDAL-KAUNAIN
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