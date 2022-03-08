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Liga Champions, Ancelotti Sesumbar Bekuk Messi dkk, Real Madrid vs PSG, Live SCTV, Ini Kata Benzem
Berikut jadwal Liga Champions babak 16 leg kedua yang berlangsung Rabu-Kamis, 9-10 Maret 2022, malam dini hari ini .
SURYA.co.id - Berikut jadwal Liga Champions babak 16 leg kedua yang berlangsung Rabu-Kamis, 9-10 Maret 2022, malam dini hari ini .
Dua pertandingan akan disiarkan LIVE SCTV dan beIN Sport, yang bisa disaksikan di HP melalui live streaming vidio.com.
Jadwal Liga Champions Babak 16 Besar Lega kedua
RABU, 9 Maret 2022
03.00 WIB: Liverpool vs Inter Milan (SCTV)
03:00 WIB: Bayern Munchen vs Salzburg (beIN Sport/vidio.com)
KAMIS, 10 MARET 2022
03:00 WIB: Manchester City vs Sporting (beIN Sport/vidio.com)
03:00 WIB: Real Madrid vs PSG (SCTV)
>>>>>>LINK Live streaming Liga Champions
Real Madrid vs PSG
Agregat 0-1
Real Madrid akan berduel menjamu Paris Saint Germain (PSG) di leg kedua babak 16 Liga Champions, Kamis (10/3/2022) besok. Duel Real Madrid vs PSG disiarkan Live SCTV dan beINS Sport.
PSG datang dengan modal agregat keunggulan 1-0. Satu-satunya gol PSG di leg pertama itu dicetak Kylan Mbappe.
Di laga itu, PSG punya peluang menang 2-0 lewat hadiah pinalti. Namun Lionel Messi yang menjalankan tugas eksekusi gagal. tendangannya dapat dimentahkan Kiper Thibaut Courtois.
Kini, jelang tarung leg kedua, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengeluarkan sesumbar, timnya akan membalik keadaan sekaligus menyingkirkan Paris Saint-Germain dari Liga Champions.
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Liga Champions
Jadwal Liga Champions
Real Madrid Spanyol
Madrid vs PSG
Lionel Messi PSG
Karim Benzema
SURYA.co.id
Carlo Ancelotti
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