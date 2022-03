Jatim Bakal Dapat Suplai Minyak Goreng Lagi Sebanyak 4.000 Ton

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus mengupayakan agar segera terjadi normalisasi untuk harga minyak goreng di pasaran.

Setelah mengguyur sebanyak 3,8 juta liter minyak goreng ke para pedagang pasar tradisional, dalam waktu dekat Pemprov Jatim akan kedatangan kembali ribuan pasokan minyak goreng.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Drajat Irawan mengatakan, bahwa besok tanggal 9 Maret 2022 akan kembali datang minyak goreng ke Jatim sebanyak 4.000 ton.

“Memang persoalan minyak goreng ini kan awalnya karena adanya pergerakan atau kenaikan harga CPO dunia. Sehingga berpengaruh ke harga jual ke konsumen,” kata Drajat, saat diwawancarai di Gedung Negara Grahadi, Selasa (8/3/2022).

Pemerintah, baik pusat maupun provinsi dan daerah terus berupaya melakukan penetrasi mulai operasi pasar hingga menerjunkan satgas pangan.

Bahkan, Permendag juga telah mengatur harga minyak goreng dari yang mulai pemberlakuan satu harga hingga pemberlakuan HET untuk minyak goreng curah Rp 11,500 per liter, minyak goreng kemasan biasa Rp 13.500 per liter dan juga minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.

“Selain it, Jatim kemarin juga telah dikirimi bahkan beberapa kali dilaksanakan pelepasan oleh gubernur dengan total 3,850 juta liter yang dijual ke pedagang-pedagang, dan akan datang lagi 4.000 ton tangga 9 maret, yang curah,” tegas Drajat.

Kiriman minyak goreng tersebut adalah dari kebijakan domestic market obligation (DMO) yang merupakan kebijakan dimana para eksportir harus menjual ke pasar lokal minimal 20 persen.

Lebih lanjut dikatakan Drajat, bahwa dengan jutaan liter minyak goreng yang telah dijual ke pasaran, Pemerintah juga terus melakukan pengawasan. Terutama dalam hal dimana pedagang harus menjual kembali ke konsumen sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

“Semua ikut mengawasi, kabupaten kota mengawasi, kita juga ada pencacah data, satgas pangan juga turun. Kita mengingatkan terus bahwa pedagang yang sudah dapat dengan harga murah jangan dijual dengan harga mahal,” pungkas Drajat.