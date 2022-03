Aroma Pilkada di Pemilihan Ketua Sub Blok Irigasi di Situbondo, Ada TPS dan Surat Undangan Pemilih

Kapolres Situbondo, AKBP Andi Sinjaya meninjau pelaksanaan pemilihan Sub Blok di TPS di Desa Ketowan, Kecamatan Arjasa, Selasa (8/3/2022).

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Pemilihan Ketua Sub Blok atau pengelola irigasi di pedesaan yang diadakan di Situbondo, Selasa (8/3/2022), terkesan istimewa. Meski hanya memilih calon ketua 'ulu ulu air' yang mengatur pembagian air di areal persawahan, tetapi gelarannya bak pemilihan umum, pemilihan kepala daerah (pilkada).

Bahkan Kapolres Situbondo, AKBP Andi Sinjaya sampai mendatangi langsung pemilihan Ketua Sub Blok di Desa Ketowan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, yang memang seperti pilkada itu.

Di lokasi, panitia pemilihan juga mendirikan tempat pemungutan suara (TPS) di dekat lokasi Sub Blok yang diperebutkan. Bahkan para petani yang akan memberikan hak suaranya, mendapatkan surat undangan dari panitia pemilihan yang dibentuk pemerintah desa tersebut.

Salah seorang ketua TPS, Wardi Didarto, mengatakan, proses pemilihan dimulai sejak pukul 07.00 WIB dan akan ditutup pukul 12.00 WIB. "Karena sekarang sudah 100 persen tingkat kehadirannya, kami lakukan penghitungan hasil suaranya," ujar Wardi kepada SURYA.

Di TPS ini, ada dua pemilihan Sub Blok dengan total pemilih seluruhnya 221 orang dengan jumlah calon 5 orang. Dijelaskan, untuk pemilihan di Sub Blok area SB 22 ada sebanyak 3 calon dengan jumlah pemilih 146 orang pemilih, sedangkan di Sub Blok areal 2 ada dua calon dengan pemilih sebanyak 75 orang,

Sementara ketua pemilihan Sub Blok Desa Ketowan, Sugianto mengatakan, biaya pemilihan Sub Blok ditanggung oleh para calon dan disesuaikan dengan luas area pertaniannya. "Satu hektarenya dikenakan biaya sebesar Rp 100.000 yang dikalikan dengan luas areanya. Paling besar biaya pemilihan Sub Blok itu sebesar Rp 6 juta," kata Sugianto.

Biasanya proses pemilihan Sub Blok dilangsungkan secara terpusat di desa, namun karena situasi pandemi tempat pemilihannya disebar untuk mengurangi kerumunan massa. Sehingga proses pemilhan Sub Blok disebar menjadi delapan TPS dengan jumlah 33 orang calon ketua Sub Blok. "Intinya untuk mengurangi kerumunan," kata Sigiharto.

Sementara Kapolres Situbondo. AKBP Andi Sinjaya mengaku pemilihan ini merupakan wujud demokrasi di luar pilkada atau pemilu. "Saya kira ini cara unik dalam menunjukkan demokrasi. Bahkan jalannya pemilihan berlangsung aman terkendali," puji kapolres. ****