Surabaya R15 Community 'Unboxing' Plus Review All New Yamaha R15 Connected, 'Power-nya Mantap'

Fikri Firmansyah/TribunJatim.com

Anggota komunitas R15 asal Surabaya, yaitu Surabaya R15 Community saat menjajal All New Yamaha R15 Connected pada rangkaian bLU cRU Fun Riding 'ROAD TO MANDALIKA', touring Surabaya-Pasuruan, Sabtu (5/4/22).