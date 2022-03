BOCORAN X Factor Indonesia Gala Live Show 6 Usai Ditunda 2 Pekan, Maysha Bawakan Lagu Billie Eilish?

SURYA.CO.ID - Inilah bocoran X Factor Indonesia di babak Gala Live Show 6, Senin (7/3/2022) setelah tertunda selama dua pekan.

Penggemar X Factor Indonesia kan kembali dipertemukan dengan idola mereka melalui Gala Live Show 6, yang sudah ditunda sejak dua pekan lalu.

Pada Gala Live Show 6 nanti, 9 kontestan akan menampilkan sejumlah lagu pilihan.

Hal itu seperti yang dibagikan X Factor Indonesia melalui Instagram resmi mereka, Minggu (6/3/2022).

Dalam unggahan itu, penggemar diberikan secuil lirik lagu yang akan dinyanyikan kontestan X Factor Indonesia dengan suara yang disamarkan.

Dari 9 kontestan, SURYA.co.id berhasil menebak lagu yang akan dibawakan oleh Maysha.

Maysha diprediksi akan membawakan lagu milik Billie Eilish yang berjudul When The Party's Over.

Tersisa 9 Kontestan

Kategori Grup team Ariel

- Gery Gany