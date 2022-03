AKTIVITAS TERBARU Angelina Sondakh Setelah Bebas Diungkap Lucky Sondakh, Keanu Massaid Disebut-sebut

SURYA.co.id - Aktivitas terbaru Angelina Sondakh setelah bebas dari penjara diungkap oleh sang ayah, Lucky Sondakh.

Aktivitas istri Adjie Massaid ini tampak dalam video yang diunggah di instagram pribadi Lucky, @luckyswsondakh.

Lucky juga menyebut-nyebut sang cucu, Keanu Massaid dalam captionnya.

Dalam video tersebut, tampak Angelina Sondakh tengah sibuk membersihkan dapur.

Ia tampak begitu telaten dan hati-hati, seolah sudah biasa melakukannya.

"#angelinasondakh Look @keanu_massaid your mom is busy cleaning

(Lihat @keanu_massaid, ibumu sedang sibuk membersihkan)" tulis Lucky dalam captionnya.

Tak Tinggal di Rumah Lama

Sementara itu, seorang rekan bisnis Adjie Massaid, Yuni, membeberkan alasan Angelina Sondakh tak ingin tinggal di rumah lama yang sempat ditempati bersama sang suami.

Diketahui, Angelina Sondakh bebas pada Kamis (3/3/2022) pagi. Ia dijemput oleh sejumlah rekan dan pengacara Krisna Murti.