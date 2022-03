Liga Inggris, SCTV: Mancity vs MU, 4 Duel Paling Gila: Ada Pembataian hingga Tendangan Kungfue Keane

Manchester City vs MU live SCTV, MINGGU (6/3/2022) Pukul 23.30 WIB

SURYA.co.id I All eyes on Manchester as City host United (Semua mata tertuju ka Manchester saat Mancity menjamu Manchester United.

Begitu tagline yang dibuat Livescore dalam menulis ulasan laga bigmatch Manchester City vs Manchester United (MU). Duel akan digelar Minggu malam hari ini, Livescore menyebutnya Supersunday.



Manchester City vs Manchester United

LIVE SCTV MINGGU, 5 MARET 2022 Pukul 23.30 WIB:

Berikut empat duel paling mengesankan sepanjang sejarah derbi Manchester sebagaiman dikutip dari catatan dan dokumen Livescore.com

OKTOBER 2011 : Manchester United 1-6 Manchester City

Manchester City saat itu dibawah komando Roberto Mancini datang meluluh-lantakkan Old Trafford. Pasukan Roberto Mancity bermain bak banteng yang sedang kesetanan, mencetak enam gol di Liga Premier League.

Bos United Alex Ferguson gambarkan laga itu sebagai "hari terburuk" klub dari kedatangan tetangga yang berisik.

Penyerang Mancity kala itu, Mario Balotelli menjadi trouble maker. Membuka skor pada menit ke-22 dan membuat kiper MU, David de Gea yang tak berdaya.

Ballotelli pun menyambutnya golnya dengan membuka kaos untuk memamerkan kaos dalamnya yang bertuliskan "Why Always Me?" kaos.

Pertemuan itu diatur dengan hati-hati sampai kartu merah Jonny Evans membuat peluang menguntungkan tim tamu.

Balotelli mencetak gol keduanya tak lama kemudian, disusul Sergio Aguero, sebelum Darren Fletcher mencetak gol bagi tuan rumah.