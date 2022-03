Yamaha All New R15 Connected Resmi Meluncur di Jatim, Motor Sport Terbaik Dikelasnya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Hal yang ditunggu-tunggu oleh pecinta motor sport Yamaha di Jawa Timur (Jatim) akhirnya keturutan juga.

Ya, hari ini, Sabtu (5/4/22) PT Surya Timur Sakti Jatim atau Yamaha STSJ selaku main dealer motor Yamaha terbesar di Indonesia Timur resmi meluncurkan Yamaha All New R15 Connected.

Deputy Director Sales & Marketing Yamaha STSJ, Rifany Widjaja menjelaskan, model teranyar ini lahir dengan mengusung konsep Racing DNA dalam bentuk “The True Supersport Machine 155” dan hadir dalam momen kejayaan Yamaha di balapan dunia, serta menjadi perwujudan identitas yang kuat dari line up R Series yang diketahui memiliki banyak penggemar loyal.

Sementara itu, Manager Promosi Yamaha STSJ, William Saputra mengatakan terobosan terbaru dari Yamaha ini menjadi simbol dari kejayaan Yamaha yang telah berkiprah selama 60 tahun di kejuaraan balap dunia.

"Motor ini juga sudah diadaptasi dengan teknologi dari motor sport terbaik Yamaha,” imbuh William Saputra.

Dijelaskan William, motor sport yang menjadi generasi ketiga dalam line up R Series hadir dengan dua varian yaitu All New R15M Connected-ABS dan All New R15 Connected.

Adapun untuk konsepnya, kata dia, mengusung konsep Jin – Ki Kanno yaitu kegembiraan yang luar biasa di rasakan oleh pengendara ketika menjadi satu dengan sepeda motornya, diharapkan dapat menghadirkan pengalaman berkendara yang baik. Konsep Jin – Ki Kanno ini membawahi tiga slogan.

Pertama, slogan “Connect with the R Spirit”, yang mana menjadi pondasi yang mendasari tiga pilar utama yaitu Connected with Emotion yang diartikan melalui konsep Jin – Ki Kanno dimana pengendara menjadi satu dengan kendaraanya sehinga menciptakan pengalaman berkendara yang menyenangkan.

Kedua, "Connected with Motorcycle", dimana motor ini sudah menggunakan teknologi Y-Connect yang membantu menghubungkan antara kendaraan dengan smartphone yang dapat membantu memudahkan pengendara agar mendapatkan notifikasi pesan, telepon, lokasi parker, rekomendasi perawatan, kondisi malfunction hingga kondisi bahan bakar kendaraan.

Ketiga, "Connected with R-Riders" yaitu berbagai aktivitas yang bisa dijalankan bersama dengan komunitas, acara balapan, serta Yamaha Riding Academy.