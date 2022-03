MASA LALU Mudji Massaid Terkuak, Ipar Angelina Sondakh Ternyata Punya 2 Anak, Bagaimana Kondisinya?

SURYA.CO.ID - Sosok Mudji Massaid menjadi sorotan saat kakak iparnya, Angelina Sondakh bebas setelah 10 tahun dipenjara karena kasus korupsi wisma atlet.

Mudji Massaid lah yang menemani anak semata wayang Angelina Sondakh dan Adjie Massaid, Keanu Massaid selama sang ibu di penjara.

Selama 10 tahun Mudji Massaid menjaga Keanu Massaid.

Lalu, bagaimana dengan keluarganya?

Ternyata, sebelum ke Indonesia, Mudji Massaid sudah menjalin rumah tangga dengan perempuan di Belanda.

Bahkan, mereka memiliki dua orang anak remaja.

Masa lalu Mudji Massaid ini terungkap dalam podcast berjudul "Be Single Parent, Siapa Takut' yang diunggah di channel youtube Keema Entertainment.

Dikatakan Mudji, dua anaknya saat ini tinggal di Belanda bersama ibunya.

Seperti diketahui, adik Adjie Massaid ini memang berdomisili di Belanda mengikuti orangtuanya.

"Kalau ngomong anak-anak itu rasanya.... oh course lah, miss them, kangen banget sama anak-anak," kata Mudji sambil menunjukkan ekspresi sedih.