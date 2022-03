Liga Inggris, SCTV: Supersunday Mancity vs MU, Semua Mata Melihat, Ini Kunci Mengalahkan Mancity

Jadwal liga Inggris, Mancity vs Manchester United, Live SCTV

SURYA.co.id I All eyes on Manchester as City host United (Semua mata tertuju ka Manchester saat Mancity menjamu Manchester United.

Begitu tagline yang dibuat Livescore dalam menulis ulasan laga bigmatch Manchester City vs Manchester United (MU).

Duel paling panas sejagad pekan ini, akan digelar Mingggu (6/3/2022). Laporan livescore menyebutnya Supersunday.

Penggemar Liga Inggris di Indonesia pun akan dimanca siaran langsung Live SCTV:

SABTU, 5 MARET 2022 - Pukul 22.00 WIB: Burnley vs Chelsea

MINGGU, 5 MARET 2022 - 23.30 WIB: Manchester City vs Manchester United (SCTV)

Link live streaming Mancity vs MU MOLA TV

Manchester United (MU) mesti meniru Tottenham Hotspur dan Crystal Palace untuk berduel melawan Mancity di Ettihad Stadium.

Hanya dua tim inilah, yang mampu menang di kandang Manchester City Ettihad Stadium sepanjang musim 2021/2022 ini.

Crystal Palace menjadi tim yang mematahkan rekor Mancity terkalahkan di kandang, pada 20 Oktober 2021 lalu.