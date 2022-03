Biodata Tangmo Nida, Artis Thailand yang Kematiannya Misterius, Foto Jenazah Bikin Ngeri

SURYA.co.id, - Berikut Biodata Tangmo Nida, artis Thailand yang kematiannya menjadi misteri saat ini.

Berdasarkan informasi pribadinya, Tangmo Nida adalah aktris kelahiran Bangkok, 13 September 1984. Nama aslinya adalah Nida Patcharaveerapong.

Aktris yang meninggal di usia 37 tahun ini juga dikenal sebagai model.

Ia pernah membintangi sejumlah film seperti ghost of Mae Nak, Love the Thirteen, The Last Heroes.

Sosok Thangmo Nida (Instagram: Melonp.official)

Selain film, Tangmo juga menjadi pemeran utama di sejumlah drama seri, di antaranya Nuer Nai, Leh Runjuan, The Fallen Leaf, Bangkok Love Stories 2: Innocence, Bangkok Love Stories: The Last Bus.

Tangmo diketahui pernah menikah dengan aktor Tono Pakin Kumwilaisuk di Tahun 2013. Pernikahan dengan aktor yang lebih muda dua tahun darinya itu tidak berlangsung lama. Keduanya memutuskan bercerai di tahun 2015.

Kematiannya Menjadi Misteri

Tangmo Nida disebut tenggelam setelah alami kecelakaan usai jatuh dari speedboatnya.

Jasadnya lalu ditemukan oleh sang kakak di Sungai Chao Phraya, Ibu Kota Bangkok.

Ia ditemukan tepat setelah dua hari dilaporkan hilang pada Sabtu (26/2/2022).