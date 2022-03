Kemenkraf Bersiap Gelaran FoodStartup Indonesia 2022 untuk Pengembangan Usaha Kuliner Indonesia

Menteri Parekraf/Barekraf, Sandiaga Uno, saat memberikan sambutan dalam Kick Off FSI 2022 yang diikuti secara online maupun offline terbatas.

SURYA.co.id | SURABAYA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) kembali bersiap melakukan gelaran FoodStartup Indonesia (FSI) di tahun 2022 ini.

Kesiapan ini ditandai dengan pelaksanaan selama satu hari Kick Off FSI 2022 pada Selasa (2/3/2022) lalu di JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten.

Kegiatan ini mengindikasikan bahwa FSI semakin dekat bagi pelaku start up kuliner yang berminat mengikuti perhelatan tahunan bergengsi ini.

Hadir pada acara kick off ini yaitu Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf yang memberi sambutan sekaligus membuka acara. Setelah itu diikuti keynote speaker dari Kemenparekraf/Baparekraf, Fadjar Hutomo, Deputi Bidang Industri dan Investasi dan Hanifah Makarim, Direktur Akses Pembiayaan.

Pembicara lainnya yang juga hadir yaitu Agung Nugroho dari Ultra Executive Officer, Dini Indrawati, dari Country Director of AVPN & Head of The Standing Commission dan Heinrich Vincent, Founder dan CEO @bizhare.id.

“FoodStartup Indonesia menjadi platform pertama dan terbesar bagi pelaku usaha kuliner di tanah air," kata Sandiaga.

FSI tidak hanya fokus pada aspek kompetisi atau memperoleh kesempatan permodalan saja.

Melalui ajang ini dapat juga meningkatkan kapasitas Ekraf bersama para stakeholder yang ada.

"Sehingga nantinya bisa bersama-sama membangun ekosistem dan industri kuliner yang lebih kuat," tambah Sandiaga Uno, yang disampaikan di depan puluhan calon peserta yang hadir secara offline maupun online.