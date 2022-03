Puan Maharani Sidak Pasar Tambahrejo Surabaya, Pantau Harga Sejumlah Kebutuhan Pokok

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengunjungi Pasar Tambahrejo, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya pada Rabu pagi (2/3/2022).

Puan ingin mengetahui harga sembako di pasar yang berlokasi di Surabaya pusat ini.

Selama berada di pasar, Puan langsung menuju salah satu stan pedagang. Ia berdialog dengan pemilik stan terkait sejumlah harga minyak, tahu, tempe, cabai hingga kedelai.

Salah seorang pedagang, Warinten mengatakan, harga sejumlah kebutuhan pokok tidak stabil beberapa pekan terakhir. Kepada Ketua DPP PDI Perjuangan ini, Warinten merinci sejumlah harga yang relatif stabil hingga ada kenaikan.

Misalnya, harga minyak yang berada di kisaran Rp 14-15 ribu per liter. Juga, harga cabai yang mencapai Rp 40 ribu.

"Saya senang bisa bertemu Mbak Puan. Beliau banyak memborong, juga ikut membantu saya berjualan tempe," kata Warinten.

Diakui Warinten, sejumlah harga mengalami kenaikan jelang Ramadan. Di antara yang naik hari ini adalah harga cabai. Di luar itu, harga minyak sudah relatif stabil d iharga Rp 14 ribu per liter.

"Sedangkan untuk tahu seharga Rp1.500 - Rp3.000 per buahnya. Sedangkan tempe, kami jual Rp 5 ribu. Itu sudah tidak terlalu mahal," katanya.

Kedatangan Puan ke Pasar Tambahrejo ini mendapat antusias masyarakat. Mereka saling berebut untuk bisa menyapa putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) Surabaya pun ikut mengawal kegiatan ini. Pemkot Surabaya pun memastikan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas harga.

Terkait harga minyak, misalnya, Pemkot Surabaya telah mendapat suplai stok minyak dari Kementerian Perdagangan dengan harga sesuai Harga Eceran Tinggi (HET). Dengan terpenuhinya stok, strategi ini disebut telah menemui titik terang.

"Minyak goreng yang ada di beberapa pasar, mulai mendekati HET yang ada di pemerintah," kata Kepala Bidang Distribusi Perdagangan, Devie Afrianto saat dikonfirmasi terpisah.

"Untuk HET minyak curah sebesar Rp 11.500 per liter. Para pedagang menjual per kilo sekitar Rp 13 ribu per kilo. Dengan bantuan pemerintah pusat digelontor banyak, kami masih optimistis bisa turun ke HET atau Rp 11.500 untuk curah," katanya.

Selain Eri, kehadiran Puan juga didampingi Anggota DPR RI Puti Guntur Soekarno dan Indah Kurnia. Juga, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Wisnu Sakti Buana, hingga Ketua DPRD Surabaya yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono.