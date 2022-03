Pemkot Blitar Kembali Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng Murah, Sediakan 10.000 Liter

SURYA.CO.ID, BLITAR - Pemkot Blitar kembali menggelar operasi pasar minyak goreng murah, Rabu (2/3/2022).

Pemkot Blitar menyediakan 10.000 liter minyak goreng harga murah dalam operasi pasar tersebut.

Operasi pasar digelar di lima lokasi, yaitu, di kawasan PIPP, Pasar Dimoro, Kantor Kelurahan Gedog, Kantor Kelurahan Sukorejo, dan Pasar Templek.

Tiap lokasi masing-masing dijatah sebanyak 2.000 liter minyak goreng.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Blitar, Hakim Sisworo mengatakan dalam operasi pasar kali ini Disperdagin bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Baznas Kota Blitar.

Sasaran operasi pasar, yaitu, masyarakat dan para pelaku UMKM.

Dikatakannya, harga minyak goreng dalam operasi pasar dijual Rp 13.500 per liter.

Pembelian dibatasi tiap orang maksimal dua liter dan wajib membawa fotokopi KTP.

"Harganya Rp 13.500 per liter, tapi ada subsidi dari Baznas sebesar Rp 1.000 per liter sehingga masyarakat beli hanya dengan harga Rp 12.500 per liter," katanya.

Menurutnya, untuk pelaku UMKM disediakan 180 liter minyak goreng dalam bentuk kemasan 18 literan.