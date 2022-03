Liga Inggris, Piala FA CUP, Liverpool vs Norwich, Gomez Hampir Terlupakan, Malam Ini Dipercaya Klopp

Jadwal Semi Final Piala FA, Liverpool vs Norwich City, beIN Sport dan live streaming Vido.com, Kamis (3/3/2022).

SURYA.co.id I Liverpool memiliki center bek yang nyaris tidak dikenal wajahnya, Joe Gomez namanya. Ia nyaris tidak main di musim 2021/2022 ini lantaran cedera.

Baru makan ini, di Piala FA, Joe Gomez mendapat lampu hijau dari pelatih Jurgen Klopp untuk turun menghadapi Norwich City di Anfield.

Jadwal Semif Final Piala FA CUP

Kamis 03 MAR

02:15 - Luton Town vs Chelsea (LIVE RCTI)

02:30 - Southampton vs West Ham United (beIN/vidio.com)

03:15 - Liverpool vs Norwich City (beIN/vidio.com)

Sepanjang musim ini, Joe Gomes baru merasakan keringat bersama The Reds selama 534 menit. Namanya punn tenggelam di belakang Virgil van Dijk, Joel Matip dan Ibrahima Konate.

Malam ini, akan menjadi malam paling berharga Joe Gomez untuk menunjukkan aksinya yang sudah hampir terlupakan di klub.

Gomez menjadi pemain reguler dalam starting XI Liverpool pada awal kampanye 2020-21, sebelum menderita cedera lutut serius pada November 2020 yang membuatnya absen selama sisa musim itu.

Pemain berusia 24 tahun telah berjuang keras masuk starting line-up. Namun hanya berhasil sekali masuk dalam satu Liga Premier dan satu Liga Champions sejauh ini.

Pada final di Piala Carabao saat The Reds akhirnya mengangkat trofi, Gomez juga tidak terpakai.