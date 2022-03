Liga Inggris, Piala FA CUP, Live RCTI: Chelsea, Streming: Liverpool, Thuchel Coba Percayai Lukaku

SURYA.co.id I The Blues Chelsea baru saja mengalami sakit hati, kehilangan mahkota Carabao Cup setelah kalah dari Liverpool dalam drama adu pinalti yang berakhir 10-11.

Kini Chelsea kembali untuk memburu Piala FA Cup dengan bertandang ke markas tim kasta kedua Liga Inggris, Luton Town.

Duel Luton vs Chelsea disiarkan LIVE RCTI

Pukul 02:15 WIB dini hari ini, Kamis (3/3/2022).

Thomas Thuchel telah memasukkan Piala FA Cup sebagai target buruan, setelah posisinya di Liga Inggris tertinggal dari Mancity dan Liverpool.

Dikutip dari livescore.com, Thomas Tuchel telah menuju Kenilworth Road dengan membawa skuad penuh. Termasuk membawa serta Romelu Lukaku.

Chelsea sedang mencari korban untuk melapangkan jalan demi bisa mengangkat gelar domestik pertamanya musim ini.

Thomas Tuchel berharap striker Romelu Lukaku dapat merebut kembali sentuhan mencetak golnya. "Kami telah melakukan penyesuaian taktis yang diperlukan untuk membuat pemain Belgia No9 berkembang lagi", katanya.

Baca juga: Liga Inggris, Piala FA Cup, Tottenham Tersingkir, Mancity - Crystal Palace ke Perempat Final

Baca juga: Liga Inggris, Piala FA Cup, Chelsea - Liverpool Bisa Lolos Mudah, Laga Seru Southampton vs West Ham

>>>>>>>LINK LIVE STREAMING Liverpool vs Norwich City, Semi Final Piala FA Cup

Mohamed Salah, penyerang Liverpool (kanan) dan Sadio Mane merayakan gol (Twitter.com @premierleague)

Hasil Piala FA CUP Rabu 2 MARET

Peterborough United 0 - 2 Mancity

Leicester City 2-1 Stoke City

Middlesborough 1-0 Tottenham Hotspurs

Jadwal Piala FA CUP

Kamis 03 MAR

02:15 - Luton Town vs Chelsea (LIVE RCTI)

02:30 - Southampton vs West Ham United (beIN/vidio.com)

03:15 - Liverpool vs Norwich City (beIN/vidio.com)

JUMAT 04 MAR

03:15 - Everton vs Boreham Wood (beIN/vidio)

SELASA 08 MAR

02:30 - Nottingham Forest vs Nottingham Forest (beIN/vidio)

Baca juga: Coppa Italia, Fiorentina vs Juventus, LIVE TVRI Pukul 03.00 WIB