Kekecewaan Lucky Sondakh pada Angelina Sondakh Tak Hanya 1 Hal, Lainnya Muncul saat Angie Dipenjara

SURYA.CO.ID - Terungkap kekecewaan Lucky Sondakh kepada Angelina Sondakh yang dipendam selama puluhan tahun.

Sebagaimana diceritakan dalam video terbaru di Youtube Keema Entertainment, Selasa (1/3/2022).

Lucky Sondakh membeberkan kekecewaan yang dirasakan kepada Angelina Sondakh yang ternyata tak hanya terkait satu hal.

Lucky justru menyebut ada tiga kekecewaan yang selama ini ia rasakan.

Lucky mengaku, kekecewaan ini bermula ketika Angie, sapaan akrab Angelina Sondakh nekat terjun ke dunia politik.

"Ada tiga kekecewaan. Pertama, karena nasehat politik saya tidak digubris. Nasehat saya pada dia yakni Angie hati-hati, masuk politik itu bukan hanya seperti domba di tengah serigala, tapi domba di tengah serigala berbulu domba."

"Di tahun pertama, belum. Kemudian, dia menghadapi petaka karena kasus hambalang," ujarnya.

"Sebenernya saya kecewa dengan kamu, tapi saya gak bisa marah pada kamu. You're always in my mind and my heart. Kamu anak yang saya kasihi," ujar Lucky.

Ia tak menampik bahwa banyak orang yang memberikan kritik pedas pada dirinya.

"Waktu dia terjerembab sebagai politisi karena kasus korupsi, saya dicemooh. Ini karena dia tidak memelihara integritasnya. Dia memang sukses banyak hal, tapi dari segi integrity dinilai gagal," kata dia.