Cerita Bonek Persebaya di Tuban Demi Nama Baik Bajul Ijo

Bonek Tuban Bersatu (BTB), satu diantara banyak komunitas Bonek yang lahir dengan tujuan utama menyatukan banyaknya komunitas-komunitas di area Tuban.

Disampaikan ketua BTB Akbar Bustami, adanya wadah besar akan mempermudah koordinasi antar Bonek untuk bisa memberikan dukungan langsung pada Persebaya, utamanya karena waktu itu BTB lahir di masa perjuangan Persebaya bisa kembali diakui oleh PSSI.

"Bonek Tuban Bersatu berdiri 20 November 2016, saat itu didirikan oleh beberapa komunitas Persebaya fans beberapa Kecamatan di Kota Tuban," terang Akbar Bustami pada surya.co.id, Selasa (1/3/2021).

"Sekitar 4 komunitas lah kurang lebihnya, seperti Brt Tambakboyo,, Bonek Kerek, Bonerow, Bonek Tuban Selatan dan komunitas lain," tambahnya.

Dalam misi menyatukan itu, dijelaskan pria akrab disapa Akbar Ronggo tersebut, BTB melepas sekat-sekat sosial maupun agama.

"Tidak memandang ras, kultur maupun komunitas. Kami di sini semua sama rata atas nama Persebaya Surabaya," tegas pria akrab disapa Akbar Ronggo itu.

Begitu juga dengan syarat bergabung, tidak ada syarat tertentu yang menyulitkan. Selain mencintai Persebaya, harus berdomisili di Tuban. Bisa langsung bisa menghubungi korwil terdekat di setiap kecamatan di Tuban.

"Jumlah anggota sendiri menurut data KTA dari tahun 2017 sampai saat ini kurang lebih 1,200 san anggota, dan menaungi kurang lebih35 korwil Bonek yang ada di seluruh Tuban," jelas pria domisili di Kota Tuban tersebut.

Akbar Ronggo katakan, selain aktivitas memberikan dukungan pada Persebaya, Bonek Tuban Bersatu juga cukup aktif di kegiatan-kegiatan sosial yang selalu dikoordinasikan pada pertemuan rutin bulanan semua korwil.

"Kami memiliki sub korwil yang memang aktif di bidang sosial yaitu Team Relawan Bonek Tuban. Sub korwil ini fokus ke kegiatan sosial seperti aksi tanggap bencana, bantuan sembako, pembangunan WC umum, bagi-bagi masker dan penyemprotan desinfektan, menjalankan progam Bonek Wani Vaksin, sahur on the road, dll," jelas pria hobi membaca tersebut.

Meski untuk tahun itu, disebut Akbar Ronggo, sedikit mengurangi aktivitas yang sifatnya berkerumun akibat situasi pandemi.

Enam tahun periode berjalan Bonek Tuban Bersatu, banyak suka duka yang dialami.

"Sukanya kami di sini bisa membimbing adek-adek kami agar bisa menjadi suporter yang cerdas dan militan. Dukanya untuk mempertahankan komunitas ini agar tetap aktif dan hidup itu tugas yang paling berat," ucap pria yang memfavoritkan Taisei Marukawa itu.

Dengan perjuangan yang dialami sejauh ini, Akbar Ronggo berharap nilai positif yang selama ini ditanam, terus dikembangkan dan memberi manfaat untuk masyarakat lebih luas.

"Juga menjaga marwah Bonek Tuban Bersatu, yaitu Tuban omahe kedua Bonek, Tuban adalah basis Bonek, dan semoga setelah berdirinya menuju 6 tahun komunitas bisa menjadi penegak keadilan sepakbola Indonesia saat ini," pungkasnya.