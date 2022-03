Raup Puluhan Juta Lewat Aksi 'Buka-Bukaan' di Medsos, Janda Cantik asal Pasuruan Ditangkap Saat Live

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Seorang perempuan berinisial KF (30), asal Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan menempuh cara ekstrem untuk meraup rupiah. Yaitu lewat aksi ekshibisionisme, sengaja memamerkan tubuhnya dalam keadaan tanpa busana di media sosial (medsos) agar bisa ditonton orang di dunia maya.

Lewat aksinya itu, KF ternyata bisa meraup puluhan juta namun aksinya berakhir setelah ditangkap basah anggota Satreskrim Polres Pasuruan, ketika sedang live (siaran langsung) tanpa busana. Janda tanpa anak ini ditangkap karena kasus dugaan pornografi.

Wanita yang memakai nama populer Kleopatra saat berpose tak pantas di jagat maya itu, memanfaatkan medsos untuk mendapatkan keuntungan. Dan Kleopatra tidak sendirian, ia mengikuti temannya yang juga pemilik agency, yakni BA, dan setiap bulan mendapat keuntungan puluhan juta dari pamer diri di medsos itu.

Kleopatra diamankan di sebuah kamar mandi kafe di kawasan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Senin (28/2/2022) sekitar pukul 21.00 WIB. Informasinya, Kleopatra biasanya beraksi dari kamar rumahnya.

Namun malam sebelumnya, ia mendapat permintaan dari salah satu followernya untuk beraksi live dari kamar mandi tempat umum. Itu salah satu upaya yang dilakukan tersangka untuk menarik minat dari pengikutnya, yakni mengikuti fantasi mereka.

Kasatreskrim Polres Pasuruan AKP Adhi Putranto Utomo mengatakan, kasus ini terungkap dari laporan masyarakat mengenai adanya video tanpa busana oleh Kleopatra yang sempat viral.

"Kami selidiki sejak November tahun lalu, tetapi yang bersangkutan pergi ke Jakarta. Dan sehari sebelumnya, kami dapatkan informasi bahwa ia (Kleopatra) sedang beraksi," kata Adhi saat memimpin rilis, Selasa (1/3/2022) siang.

Ditambahkan Adhi, janda cantik itu diamankan saat sedang live dan tentunya, dalam kondisi tidak mengenakan pakaian. "Ia diamankan saat sedang live tanpa busana. Dari lokasi penggerebekan, kami amankan seperangkat alat untuk live, dan pakaian yang bersangkutan," jelas Adhi.

Menurut Kasatreskrim, keuntungan yang didapatkan Kleopatra ini bisa lebih dari Rp 15 juta,bahkan sampai Rp 20 juta per bulan. "Dari aplikasinya dan agency, ia dibayar USD 6 per jam atau sekitar Rp 100.000. Dan rata-rata ia bisa live minimal sampai 3 jam lebih per hari," lanjutnya.

Selain itu, Kleopatra juga mendapatkan bagi hasil dari koin yang diberikan penonton setianya saat live. Satu koin seharga Rp 3.000 dan setiap live, ia bisa ditonton lebih dari 30.000 orang.