Pergunu Pasuruan Didorong Berkolaborasi untuk Perjuangkan Hak-Hak Guru

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PC Pergunu) Kabupaten Pasuruan masa khidmat 2021-2016 resmi dilantikoleh PW Pergunu Jawa Timur. Pelantikan 40 personel Pergunu itu diselenggarakan di Aula KH Ahmad Jufri Kantor PCNU Kabupaten Pasuruan, Selasa (1/3/2022).

Wakil Bupati Pasuruan, KH Mujib Imron menyampaikan, guru harus memiliki empat kompetensi yakni profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial.

“Saya instruksikan, kepada seluruh guru yang berada di bawah naungan LP Ma’arif untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Pergunu," ujar Gus Mujib, sapaannya.

Gus Mujib menyebut, Pergunu juga bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah, PGRI dan instansi lain untuk memperjuangkan hak-hak guru. Ia bahkan membuka diri dan akan selalu mensuport Pergunu agar terus berperan aktif memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Kalau perlu Pergunu turut bersama Pemkab Pasuruan menyalurkan bantuan kepada korban banjir di beberapa desa di Kabupaten Pasuruan” imbuh Gus Mujib.

Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan rapat kerja pengurus Pergunu yang dipimpin oleh Ketua Pergunu Kabupaten Pasuruan, Abdul Muhit didampingi para wakil ketua dan Sekretaris.

Kiai Imron Mutamakkin menyampaikan, posisi guru tidak hanya transfer of knowledge tetapi juga transfer of value. "Sehingga peran guru tak tergantikan oleh kecanggihan teknologi. Guru harus menjadi teladan/uswah hasanah bagi murid dan sesamanya," kata Kiai Imron. ****