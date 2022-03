Liga Inggris, Piala FA Malam Ini, Siapa Juara? Mancity, Chelsea, Liverpool, Spur, atau Tim Kasta Dua

SURYA.co.id I Berikut jadwal babak 16 besar Piala FA Inggris yang akan digelar Rabu - Jumat (2- 4 Maret 2022) malam ini dan Selasa 8 Maret 2022 mendatang.

Tiga raksasa Liga Inggris masih bertengger di babak 16 besar Piala FA. Masing-masing Manchester City, Chelsea, dan Liverpool.

Selain itu, ada West Ham United dan Tottenham Spur. Sementara tim besar yang sudah rontok duluan adalah Manchester United dan Arsenal.

Manchester City

Malam dini hari ini, Rabu (2/3/2022), pimpinan klasemen Liga Premier Inggris Manchester City akan ditantang tuan rumah Peterborough United.

Peterborough United merupakan tim dari Liga Championship atau liga kasta kedua di Inggris. Prestasi Peterboroug di Champhionsip saat ini juga sedang terjerembab. Berada di urutan 24 alias juru kunci klasemen Liga Championship.

Lalu Tottenham Hotspur ditantang tuan rumah Middlesbrouhg pukul 02.55 WIB. Sama dengan Peterborouh, Middlebrough merupakan tim peserta Liga Championship. Namun The Boro pernah lama mencicipi Liga primer Inggris sebelum akhirnya terdegradasi.

Liverpool

Liverpool akan bermain di kandang menjamu Norwich City, Kamis (3/3/2022) dini hari pukul 03.15 WIB.

Meski sama-sama bermain di Liga Premier, kualitas Liverpool dan Norwich City tetap bukanlah tim yang sepadan.

Liverpool merupakan langganan juara Liga Inggris. Saat ini nangkring di urutan dua klasemen Liga Inggris. Sebaliknya Norwich City tertatih-tatih di dasar klasemen Liga Inggris.

Selain menjadi tuan rumah, Liverpool punya tambahan modal jelang duel piala FA lawan Norwich City. Mo Salah dkk sedang bergembira dengan menjadi kampiun Carabao Cup mengalahkan Chelsea dalam drama adu pinalti yang berakhir 11-10.

Rabu 02 MARET

02:15 - Peterborough United vs Manchester City

02:30 - Crystal Palace vs Stoke City

02:55 - Middlesbrough vs Tottenham Hotspur‮

KAMIS 03 MAR

02:15 - Luton Town vs Chelsea

02:30 - Southampton vs West Ham United

03:15 - Liverpool vs Norwich City

JUMAT 04 MAR

03:15 Everton - Boreham Wood

SELASA 08 MAR

02:30 Nottingham Forest vs Huddersfield Town