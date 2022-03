8 Jenis Pelanggaran Ini Bakal Ditindak Selama Dua Pekan Operasi Keselamatan 2022

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sejumlah 3.879 personil gabungan dikerahkan dalam pelaksanaan 'Operasi Keselamatan Semeru 2022' yang berlangsung kurun waktu dua pekan.

Operasi yang berlangsung sejak Selasa (1/3/2022) hingga Senin (14/3/2022) mendatang, akan menyoroti delapan jenis pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Meliputi, 1) pemotor tidak pakai helm; 2) pengendara melebihi batas kecepatan; 3) pengemudi dibawah umur; 4) pengemudi roda empat tidak memakai sabuk pengaman (safety belt).

Kemudian, 5) pengemudi mabuk karena alkohol; 6) pengemudi yang menggunakan ponsel; 7) melawan arus; 8) kendaraan angkutan barang yang terkategori kelebihan muatan dan melebihi dimensi kapasitas (over dimensi and over load)

Irwasda Polda Jatim Kombes Pol M Aris mengungkapkan, penegakan kedisiplinan lalu lintas tersebut juga akan didukung dengan alat inovasi teknologi yang telah disosialisasikan sejak lama, oleh pihak Ditlantas Polda Jatim, yakni Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) dan mobil Note Capture Attitude Record (INCAR).

Melalui kedua inovasi alat tersebut, masyarakat makin tergugah kesadarannya untuk tertib berlalu lintas sebagai bentuk kepedulian untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain, selama berkendara.

"Jadi supaya kesadaran masyarakat meningkatkan supaya pelanggaran bisa kita tekan, kita minimalisir. Kita mengedepankan fungsi preemtif dan preventif," katanya di Mapolda Jatim, Selasa (1/3/2022).

Aris tak menampik, kondisi pandemi, membuat masyarakat cenderung memfokuskan diri terhadap kepatuhan protokol kesehatan (prokes) dan cenderung lupa dengan kepatuhan ketertiban berlalu lintas.

Oleh karena itu, melalui operasi ini, pihaknya bersama stakeholder lain, akan terus mengedukasi masyarakat untuk tetap mendisiplinkan diri menjalani aturan berlalu lintas.

"Dengan adanya pandemi lebih dari 2 tahun ini, kita melaksanakan operasi keselamatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kembali," ujarnya.

