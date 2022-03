Pacu Pertumbuhan UMKM, BI Jatim Semarakkan Gernas BBI Dengan Optimis Jatim Bangkit 2022

SURYA.co.id|SURABAYA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (BI Jatim) menggelar Semarak Gerakan Nasional Bangka Buatan Indonesia (Gernas BBI) secara virtual, Sabtu (26/2/2022). Dengan tema “Optimis Jatim Bangkit 2022”.

Kegiatan ini juga sebagai partisipasi BI Jatim bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam mendukung Gernas BBI dan Bangga Berwisata Indonesia (BWI) yang terus didorong oleh Pemerintah Indonesia.

Budi Hanoto, Kepala BI Jatim, mengatakan, kegiatan yang diharapkan mampu memacu kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim.

"Kami sebagai Campaign Manager Gernas BBI dan BWI, menyelenggarakan Semarak Gernas BBI sebagai suatu perwujudan bahwa Jatim turut memupuk rasa cinta dan bangga terhadap produk buatan Indonesia," kata Budi.

Selain itu, sejalan dengan program Optimis Jatim Bangkit 2022, kegiatan unggulan GBBI di Jawa Timur berfokus pada perluasan Rumah Kurasi, sertifikasi Kurator, dan sertifikasi halal melalui skema Ikrar Halal.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, yang hadir dalam kegiatan itu, menyampaikan bahwa 1,5 juta produk UMKM Jatim ditargetkan mendapat sertifikat halal pada tahun 2022.

"Oleh karena itu, program pendampingan sertifikasi halal dan perluasan Rumah Kurasi yang saat ini dicanangkan Bank Indonesia sangat diperlukan untuk mencapai target tersebut," ungkap Khofifah.

Dari sisi pariwisata, Gernas BBI dan BWI sejalan dengan semangat Pemprov Jatim, dimana saat ini Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sedang menginisiasi 3 (tiga) dari kuota 15 Desa Devisa yang dapat disinergikan dengan Rumah Kurasi dan Export Center Kadin Jatim.

Semarak Gernas BBI: “Optimis Jatim Bangkit 2022” diawali dengan tarian menawan yang menjadi ciri khas suku Madura yang mencirikan keyakinan Jawa Timur dalam membangkitkan pemulihan ekonomi di tahun 2022. Kegiatan berlanjut dengan beberapa agenda kegiatan. Agenda pertama, seremonial Kick Off Ikrar Halal berupa penyerahan mandat kerjasama pendampingan dan pengurusan sertifikasi halal dari Bank Indonesia kepada Halal Center Bahrul Maghfiroh. Mandat tersebut diserahkan secara virtual oleh Budi Hanoto kepada Founder Sistem Penjamin Mutu Halal Internal (SPMHI) Halal Center Bahrul Maghfiroh, Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS.

Dengan diserahkannya mandat tersebut, Halal Center Bahrul Maghfiroh akan melakukan pendampingan sertifikasi halal kepada 250 UMKM dengan 100 UMKM diantaranya dari kalangan pesantren.

Pada agenda kedua, BI Jatim bekerjasama dengan Kamar Dagang Indonesia melakukan perluasan Rumah Kurasi. Target Rumah Kurasi tersebut mencapai 1.000 produk UMKM terkurasi agar memiliki standar mutu dan kelayakan yang baik sehingga kedepan produk-produk tersebut mampu dipasarkan secara nasional dan mampu bersaing secara global.

Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, menyampaikan bahwa Kadin Jatim terus memberikan pelatihan uji kompetensi pendamping UMKM kurator produk UMKM. "Tahun ini Kadin melalui Surabaya Export Center memiliki target ekspor mencapai 100 juta USD dimana target tersebut akan diupayakan untuk dipenuhi dari produk UMKM yang telah dikurasi melalui Rumah Kurasi," beber Adik.

Pada agenda ketiga, Semarak Gernas BBI menghadirkan Financial Trainer kelas nasional yaitu Adrian Maulana dan Ligwina Hananto untuk mengedukasi lebih dari 500 partisipan acara yang mayoritas anak muda tentang smart financial planning for millennial.

Melalui webinar ini, para milenial diharapkan dapat mengubah mindset, sikap dan perilaku sehingga mampu membuat keputusan secara mandiri dalam mengelola keuangan. Kegiatan kemudian diakhiri dengan penampilan Komika yang sedang naik daun, Kiki Saputri.

Seluruh rangkaian kegiatan Semarak Gernas BBI tersebut diharapkan mampu menjadi inspirasi kegiatan pengembangan UMKM yang berkelanjutan demi mendorong pemulihan ekonomi nasional serta memberikan dampak multiplier effect terhadap kinerja UMKM yang pada akhirnya akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.