Konsumen Yamaha di Surabaya Bicara Tentang Fazzio : Desain dan Peforma Mesin Kece

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kehadiran Yamaha Fazzio Hybrid-Connected menjadi jawaban saat menghadapi perkembangan tren gaya hidup masa kini.

Motor ini hadir dengan tampilan serta keunggulan yang menarik perhatian, khususnya bagi kaum muda.

Motor yang resmi diluncurkan PT. Surya Timur Sakti Jatim (Yamaha STSJ) selaku main dealer motor Yamaha area Jawa Timur pada beberapa minggu lalu ini langsung menarik perhatian Bunga (24) seorang Event Coordinator.

“Mobilitas yang tinggi membuat saya harus memiliki kendaraan yang aman dan nyaman untuk digunakan dalam keseharian. Hadirnya Fazzio dengan fitur-fitur yang canggih sangat pas untuk saya.

Terlebih, tampilannya yang classy juga meningkatkan kepercayaan diri saya ketika berkendara,” ungkap wanita hijab berparas menawan itu, Senin (28/2/22).

Komentar positif juga datang dari Gilang (25) yang berprofesi sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta.

“Yang saya suka dari fazzio ini punya bagasi yang luas dan ada banyak cantolan untuk barang-barang yang saya butuhkan. Pilihan warna nya juga beragam dan lucu banget. Jadi kalo motor ini dipakai untuk nongkrong atau meeting ketemu dengan client pas banget karena bentuknya unik dan jadinya kece,” ujar Gilang.

Menurut pria yang selalu mengedepankan stylish diatas segalanya itu, motor dengan kapasitas 125 cc ini semakin berkelas karena sudah mengusung teknologi terbaru yaitu Blue Core Hybrid, yang membuat motor handal, lebih bertenaga dan tentunya ramah lingkungan.

Kekaguman Bunga dan Gilang tentang keunggulan Fazzio juga dibenarkan oleh Instruktur Service Yamaha STSJ, Dwi Wahyudi.

"Selain tampil dengan desain yang keren, yang mana untum mendukung lifestyle setiap pengendaranya untuk tampil lebih unggul melalui desain gaya yang unik serta konsep nya yang cerdas, dan yang paling penting adalah stylish dan semakin berkelas, Teknologi hybrid pada Fazzio ini juga membuat akselerasi awal lebih bertenaga dan halus, terutama saat membawa penumpang, barang, atau saat kondisi jalan menanjak," kata Dwi.

Selain itu, lanjutnya, matic ini juga dilengkapi dengan fitur Y-Connect yang memudahkan pengendaranya untuk mendapatkan notifikasi secara real time mengenai kondisi kendaraan.

Adapun untuk menjaga pengendaranya agar always on, motor ini dilengkapi dengan Electric Power Socket yang dapat mengisi daya pada smartphone pengendara sehingga pengendara always on.

"Kemudian juga semakin memudahkan pengendara dengan Smart Key System (keyless) yang dilengkapi dengan fitur Answer Back System agar pengendara dapat dengan mudah menemukan posisi parkirnya," tambahnya.

Sekadar informasi, Yamaha Fazzio Hybrid-Connected hadir dengan dua tipe, yaitu Lux dan Neo.

Tipe Lux memiliki 2 pilihan warna yaitu Matte Black dan Prestige Silver yang dipasarkan dengan harga Rp23.770.000 (OTR Surabaya) sedangkan Neo memiliki 4 pilihan warna yaitu Cyan, Red, Beige, dan Black yang dipasarkan dengan harga Rp23.470.000 (OTR Surabaya).