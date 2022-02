Ironi Kelangkaan di Tengah Surplus Produksi, Warga Bangkalan pun Kehujanan Demi Minyak Goreng Murah

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Sekarang memang bukan zaman Orde Lama di mana kebutuhan pokok harus didapatkan dengan antrean panjang dan mahal, namun kelangkaan minyak goreng memang membuat rakyat menderita. Ini bisa disaksikan saat operasi pasar di Bangkalan, Senin (28/2/2022), di mana masyarakat harus menempuh jalur penuh derita demi membeli minyak goreng.

Puluhan warga yang kebanyakan ibu-ibu rela kehujanan, bahkan sampai basah kuyub demi mendapatkan minyak goreng murah Rp 14.000 di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan, Jalan Halim Perdana Kusuma, Senin (28/2/2022).

Pemprov Jatim dalam kesempatan tersebut menggelontorkan sedikitnya 4.000 liter minyak goreng kemasan 1 liter. Setiap warga hanya diminta menyetor fotokopi KTP dan cukup menebus senilai Rp 25.000 untuk 2 liter minyak goreng.

“Saya memakai jas hujan dari rumah karena hujan deras, kapan lagi ada kesempatan bisa mendapatkan minyak goreng murah. Kalau di pasaran, harga minyak goreng masih Rp 18.000 per liter,” ungkap seorang perempuan asal Desa Keleyan, Kecamatan Socah kepada SURYA.

Tidak hanya nekat menerobos derasnya hujan, warga yang didominasi ibu-ibu juga rela menunggu kedatangan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa hingga sekitar 4 jam.

Berdasarkan rundown acara yang diterima SURYA, gelar Operasi Minyak Goreng Murah itu digelar pukul 13.00 WIB. Namun warga mulai berdatangan menjelang waktu shalat Dzuhur atau setengah jam sebelumnya.

Derita warga untuk membeli minyak goreng itu merupakan ironi di Jatim yang memiliki pabrik minyak goreng dengan produksi melimpah.

Gubernur Khofifah mengungkapkan, beberapa waktu sebelumnya ia bersama Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya telah mengunjungi pabrik minyak goreng. Pihak produsen menyampaikan tidak ada pengurangan produksi minyak goreng.

“Tetapi di tataran konsumen, kita menemukan kelangkaan minyak goreng di mana-mana. Kepada produsen dan distributor, saya mengajak agar segera mengeluarkan stok. Segera distribusikan kepada masyarakat,” ujar Khofifah di hadapan awak media.

Ia menjelaskan, kebutuhan minyak goreng untuk masyarakat di Jawa Timur mencapai 59.000 ton per bulan. Sedangkan produksi minyak goreng untuk Jawa Timur sekitar 63.000 ton. Jadi masih ada surplus sekitar 4.000 ton, tetapi kelangkaan masih terjadi.

Sorotan pun kembali mengarah pada distributor, dan Khofifah kembali mengeluarkan seruan agar pengusaha minyak goreng dan distributor mengeluarkan stoknya untuk masyarakat,

“Seharusnya setiap bulan ada surplus 4.000 ton minyak goreng. Tetapi yang terjadi, kita melihat di pasar tradisional banyak kekurangan, terjadi kelangkaan di pasar-pasar modern dan ritel modern,” jelas Khofifah didampingi Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron.

Ia memaparkan, pemerintah mengeluarkan kebijakan satu harga minyak goreng senilai Rp 14.000 per 19 Januari 2022. Namun ada kebijakan baru per 1 Februari 2022 terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan premium seharga Rp 14.000 per liter, kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng curah Rp 11.500 per liter.

“Ini sudah lebih dari 2/3 kabupaten/kota di Jawa TImur yang menggelar operasi minyak goreng seperti ini. Bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa, bupati dan wali kota sudah melakukan operasi minyak, termasuk Bupati Bangkalan sudah melakukan operasi minyak goreng berbasis kecamatan-kecamatan. Begitu juga di Blitar dan Kediri,” paparnya.

Namun, lanjut Khofifah, distribusi memang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, demand dan pasokan belum seimbang. Karena itu, ia mengajak produsen dan distributor untuk segera mengeluarkan stok dan segera mendistribusikan kepada masyarakat. ****