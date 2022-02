Biodata 2nd Chance X Factor Indonesia dari Tim Ariel NOAH, Langganan Dapat 5 Standing Ovation

SURYA.CO.ID - Berikut biodata 2nd Chance, peserta X Factor Indonesia 2021 dari tim Ariel NOAH.

2nd Chance merupakan grup yang terdiri dari 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan.

Mereka terbentuk setelah masing-masing gagal di babak audisi kedua.

Tak disangka, nasib mereka justru berubah drastis setelah tergabung dalam 2nd Chance.

Di bawah asuhan Ariel NOAH, 2nd Chance membuktikan kemampuan mereka yang luar biasa.

Bahkan, mereka seringkali mendapat 5 standing ovation dari para juri.

Satu di antaranya saat Gala Show ketiga, Senin (31/1/2022), 2nd Chance membawakan lagu Hard to Say Im Sorry milik Chicago.

Penampilan mereka berhasil membuat dua juri, Anang Hermansyah dan Rossa tepuk tangan berdiri alias standing ovation.

Disusul kemudian oleh Judika dan BCL di jelang ujung penampilan.

Setelah 2nd Chance selesai tampil, Ariel NOAH pun memberikan standing ovation.