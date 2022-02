Peran Penting Milenial sebagai Kunci Masa Depan Industri Sawit di Indonesia

Para pembicara, moderator dan perwakilan CPOPC di webinar Milenial dan Inovasi Teknologi untuk Sawit Berkelanjutan yang diselenggarakan Proud to be Sustainable; gerakan berbasis platform digital untuk sawit berkelanjutan di kalangan milenial.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Komunitas digital peduli lingkungan Proud to be Sustainable yang didukung Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) mengadakan webinar bertema 'Milenial dan Inovasi Teknologi untuk Sawit Berkelanjutan'.

Kegiatan ini bertujuan mengajak milenial sebagai talenta digital yang berkontribusi untuk industri sawit berkelanjutan, sekaligus juga agar lebih mengapresiasi manfaat sawit sebagai basis komoditas sehari-hari.

Webinar diawali dengan sambutan dari Dr. Ir. Musdhalifah Machmud, M.T, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Webinar menghadirkan tiga pembicara yaitu Rizki Amalia, peneliti Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Fadel Muhammad Parinduri, praktisi Teknologi Perkebunan Milenial PTPN IV, dan Muhammad Faisal, CEO Olah Kebaikan Bersama (OKB).

Kepada sekitar 800 partisipan daring, Dr. Ir. Musdhalifah Machmud, M.T menyampaikan kepada milenial agar berkontribusi dalam industri dan merasa bangga bahwa Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar.

“Peran dari kelompok milenial ini sangat kita harapkan, karena anak-anak akan menjadi garda terdepan dalam membangun negara kita. Masa depan kelapa sawit ada di tangan anak-anak milenial,” kata Musdhalifah dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/2/2022).

Pembicara Rizki Amalia dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan pentingnya inovasi teknologi terbaru untuk pengembangan kelapa sawit dan perannya menuju Indonesia 2045.

Ia menjelaskan beberapa riset terkini yang mendukung sawit berkelanjutan dalam industri 4.0 menghasilkan beberapa sistem teknologi.

Di antaranya OPA untuk membantu sistem pemupukan berbasis android, NUSAKLIM sebagai sistem monitoring iklim di area perkebunan, EWS Digital untuk melakukan deteksi dini HPT berbasis Webgis, OR Lens untuk estimasi rendemen minyak sawit berbasis smartphone, 3D Printing yang berfungsi sebagai bahan pencetak 3D berbasis limbah tandan kosong, dan Pengembangan Produk Berbasis Nanomaterial.

Pemateri lain, Fadel Muhammad Parinduri menjelaskan bahwa perkembangan inovasi artificial inttelegence (AI) di industri sawit sangat diperlukan untuk memudahkan segala proses dalam pekerjaan di industri sawit.