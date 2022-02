BIODATA Niki Zevanya Musisi Indonesia Pertama dengan 1 Miliar Pendengar, Isi Soundtrack Film Marvel

SURYA.CO.ID - Berikut ini biodata Niki Zevanya, musisi Indonesia pertama yang mempunyai 1 miliar pendengar di Spotify.

Nama Niki Zevanya mendadak jadi perbincangan publik hingga trending di media sosial setelah dinobatkan menjadi musisi Indonesia pertama yang tembus 1 miliar pendengar di Spotify.

Niki Zevanya merupakan musisi Indonesia yang kini berkarier di Amerika Serikat di bawah naungan 88 Rising, bersama Rich Brian dan anak Titi DJ yakni, Stephanie Poetri.

Pencapaian Niki Zevanya ini tidak lepas dari keikutsertaannya dalam mengisi soundtrack untuk film Marvel yakni, Shang-Chi and the Legend of Ten Rings.

Lagu berjudul Every Summertime sukses merebut perhatian pendengar musik hingga viral di berbagai aplikasi.

Lalu siapakah Niki Zevanya sebenarnya?

Penyanyi yang memiliki nama asli Nicole Zevanya itu memulai kariernya di Indonesia pada 2016 dengan merilis single secara independen.

Satu tahun selanjutnya, Niki Zevanya pindah ke Amerika Serikat untuk memulai pendidikan seni musik.

Tak sekadar kuliah, Niki Zevanya juga berkesempatan merilis lagu di bawah payung 88 Rising dengan "See U Never" dan "I Like U".

Pada 23 Mei 2018, EP debut dari NIKI, Zephyr, dirilis.