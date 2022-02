Biodata Lord Adi yang Disebut jadi Pengganti Chef Arnold, Sempat Pecahkan Rekor di Galeri Masterchef

SURYA.CO.ID - Siapa sosok Lord Adi yang disebut jadi pengganti Chef Arnold menjadi juri Masterchef Indonesia 9?

Kemarin, Jumat (25/2/2022), Chef Arnold mengumumkan bahwa dirinya akan meninggalkan posisi juri kompetisi memasak Masterchef Indonesia 9.

Hal ini disampaikan Chef Arnold melalui unggahan di akun Twitter pribadinya @ArnoldPoernomo.

Dalam unggahan itu, Chef Arnold membagikan fotonya bersama Chef Juna di galeri MasterChef Indonesia.

Chef Juna dan Chef Arnold kompak mengenakan jas hitam. Pandangan keduanya tampak lurus ke arah kamera.

Tampak narasi di dalam foto tersebut berisi salam perpisahannya pada rekannya, Chef Juna.

Pria berusia 33 tahun itu mengaku, akan segera pergi ke Sydney, Australia.

"Hampir 10 tahun dalam hidup saya, MCI menjadi bagian dari karier saya. Ini saatnya mengucapkan selamat tinggal dan istirahat, dan waktunya untuk pulang ke rumah kedua saya di Sydney," terangnya.

"Time to say good bye soo... Sydney here i come @junarorimpandeyofficial," tulis Chef Arnold.

Masih dilansir dari cuitan yang sama, Chef yang berdomisili di Kota Surabaya ini juga mengucapkan terima kasih kepada tim MasterChef Indonesia dan para penonton setia Masterchef Indonesia 9.