Yamaha STSJ Siap Luncurkan All New R15 Connected di Jatim Dalam Waktu Dekat

Deretan tipe serta varian yang diusung Yamaha All New R15 Connected.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sebagai motor tercanggih di kelasnya, All New R15 Connected yang diluncurkan Yamaha Indonesia di penghujung tahun 2021 terus menjadi perbincangan.

Ya, model teranyar ini lahir dari konsep Racing DNA dan hadir dalam momen kejayaan Yamaha di balapan dunia, serta perwujudan identitas kuat pabrikan dari line up R Series yang memiliki banyak penggemar loyal.

Generasi terbaru R15 ini memiliki dua varian yaitu All New R15M Connected-ABS dan All New R15 Connected.

Produk ini ikut membawa semangat jejak perjalanan Yamaha Motor sejak awal berdirinya dan terus melekat hingga saat ini.

Di Jawa Timur, motor sport ini segera diluncurkan Maret 2022 oleh PT Surya Timur Sakti Jatim atau Yamaha STSJ selaku main dealer motor Yamaha di Indonesia Timur.

"Ya, motor ini akan segera kami luncurkan," kata Manager Promosi Yamaha STSJ, William Saputra, Jumat (25/2/22).

Manager Branding & Promotion Departmen Yamaha Indonesia (YIMM), Radityo Andi Dharma menambahkan, All New R15 Connected yang merupakan perwujudan Racing DNA Yamaha dalam bentuk “The True Supersport Machine 155”, yang dikembangkan dengan konsep Jin-Ki Kanno.

Makna Jin-Ki Kanno adalah kegembiraan yang luar biasa yang dirasakan oleh pengendara ketika menjadi satu dengan sepeda motornya.

Konsep pengembangan produk yang eksklusif dan unik yang diwariskan dari Yamaha dari generasi ke generasi ini, digunakan designer dan engineer Yamaha untuk mengembangkan All New R15 Connected.

Karakter All New R15 Connected juga dibangun dengan tema “Connected”, serta diekspresikan melalui slogan “Connect with The R Spirit”.