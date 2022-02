4 Pelajar SMA Asal Lamongan Raih 2 Medali Pada Kompetisi Sains Bosepo 2022 di Bosnia

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - SMA Negeri 1 Lamongan boleh berbangga, lembaga pendidikan di Jalan Veteran ini mampu mengantarkan anak didiknya meraih prestasi di mata Internasional.

Empat siswanya berhasil juara, menyabet 1 perak dan 1 perunggu pada bidang enviromental pada ajang internasional Bosnian Science Project Olympiad (Bosepo) 2022.

Kepala Sekolah SMAN 1 Lamongan, Sofyan Hadi ketika dikonfirmasi SURYA.CO.ID membenarkan jika 4 siswanya berhasil menyabet medali pada ajang Bosnian Science Project Olympiad (Bosepo) 2022.

Medali perak dipersembahkan oleh Nazhifa Nisrina Shobihah dan Salwa Fathiya Sabrina, sementara medali perunggu dipersembahkan oleh Ziyadatul Bayangi dan Leala Ayu Dewanti.

"Alhamdulillah, kemampuan anak didik kami bisa bertarung di tingkat internasional dan meraih juara, " kata Sofyan Hadi, Jumat (25/4/2022).

Pembimbing ke 4 pelajar ini, Retno mengatakan, keempat siswanya mengikuti ajang Bosepo 202 setelah lolos seleksi pada program Seleksi Tim Riset dan Inovasi Indonesia (Lektrin) yang diselenggarakan oleh Indonesia Scientific Society (ISS).

Bosepo merupakan ajang kompetisi penelitian bergengsi di kalangan pelajar dunia yang diselenggarakan pada 18-19 Februari 2022 di Kota Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

"Ini adalah ajang unjuk hasil riset dan penelitian anak-anak muda tingkat internasional," ungkapnya.

Menambahkan, Sofyan mengaku bangga dengan prestasi yang diraih anak didiknya ini. Pihak sekolah akan intens membina dan membimbing semua siswanya untuk selalu siaga tingkat nasional tapi juga di tingkat internasional.

Agenda terdekat yang akan diikuti oleh anak-anak adalah Kompetisi Sains Nasional (KSN).

Data yang dihimpun, penelitian yang diikutsertakan oleh anak-anak SMAN 1 Lamongan ini adalah Effectiveness of the Flavonoid of Chinese Ketepeng Leaf Extract and Ginger Rhizome as an Inhibitor of S. aureus Bacteria’s Growth in Chicken Meat oleh Nazhifa Nisrina Shobihah dan Salwa Fathiya Sabrina dan Test Of Effectiveness Ulabaca (Rabbit Urine, Azolla, Banana Stalk, Rice Field Shell) As Liquid Organik Fertilizer For The Growth Of The Chili Plant oleh Ziyadatul Bayangi dan Leala Ayu Dewanti.