Saus Edisi Spesial Asian Blast, Ragam Cita Rasa Baru di Moon Chicken by Hangry

Menu Moon Chicken by Hangry yang diluncurkan dengan saus baru dengan tema Asian Blast.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Moon Chicken by Hangry, brand ayam goreng ala Korea dari perusahaan kuliner multi-brand Hangry, hari ini meluncurkan rasa baru, Asian Blast, untuk menambah ragam cita rasa sesuai jargonnya ‘Flavors of the Galaxy’.

Rasa baru ini hadir dalam bentuk saus dengan cita rasa kompleks yaitu gurih, asam yang segar dan sedikit pedas dari racikan bumbu dan rempah khas Asia.

"Pelanggan dapat memesan menu dengan saus baru Asian Blast di seluruh outlet Hangry yang berada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya dan Semarang," kata Abraham Viktor, CEO Hangry, Rabu (23/2/2022).

Asian Blast tersedia di dalam periode terbatas dan Hangry berharap pelanggan dapat menerima dengan baik rasa baru yang ditawarkan oleh Moon Chicken by Hangry.

Abraham Viktor menyampaikan, pihaknya menghadirkan Asian Blast sebagai rasa baru yang berbeda dari rasa lainnya yang ada sekarang di Moon Chicken by Hangry.

"Dengan adanya Asian Blast, pilihan rasa yang dapat dinikmati pelanggan sesuai cita rasa yang mereka sukai menjadi makin banyak," ujar Abraham.

Asian Blast dapat dinikmati dalam segala menu sajian ayam goreng ala Korea yang ditawarkan oleh Moon Chicken by Hangry seperti pada menu Korean Chicken Wings, Moon Fried Chicken, Meteor Chicken dan Chicken Skin.

Dalam peluncurannya, Moon Chicken by Hangry memberikan potongan harga di berbagai aplikasi layanan pesan antar seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood hingga 50 persen.

Lebih lanjut, Abraham menambahkan, gabungan dari racikan bumbu dan rempah khas Asia yang seakan membuat rasanya meledak ketika sedang menikmati saus yang satu ini.

"Menginspirasi kami untuk memberikan nama Asian Blast. Kompleksitas rasanya mulai dari gurih, asam yang segar dan sedikit pedas menjadikannya berbeda dari rasa lainnya yang ada di Moon Chicken by Hangry. Oleh karena rasanya yang spesial, kami menghadirkan saus ini pada periode terbatas sehingga jangan sampai terlewatkan," beber Abraham.

Dengan hadirnya rasa baru Asian Blast, Hangry berharap pelanggan dapat menerimanya dengan baik dan Moon Chicken by Hangry terus menjadi bagian dari momen spesial tiap pelanggan.