Pertumbuhan Ekonomi di Surabaya Naik 8 Poin di 2021, Tertinggi Selama Pandemi

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Perekonomian Kota Surabaya mulai bangkit. Sejumlah indikator menyebutkan bahwa ada sejumlah gejala peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Ini terlihat dari data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BPPDPP) Kota Surabaya. Pertumbuhan ekonomi Surabaya angka plus 4,29 pada 2021.

Ini jauh di atas pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang masih berada di angka minus 4,85 (tahun pertama pandemi).

“Surabaya naik 8 poin. Artinya perekonomian Surabaya sudah mulai bangkit," Kepala BPPDPP Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, Kamis (24/2/2022).

Selain indikator ekonomi makro, standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita juga meningkat. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita masyarakat Kota Surabaya mencapai Rp17,862 juta per tahun (data Badan Pusat Statistik).

Angka ini naik tipis 0,6 persen dibanding tahun 2020. Pun apabila dibanding sebelum pandemi Covid-19 tahun 2019, pengeluaran per kapita Kota Surabaya tahun 2021 juga Rp 8 ribu lebih tinggi.

Hal tersebut menunjukkan, bahwa daya beli masyarakat Kota Surabaya perlahan pulih. Terutama, dari dampak pandemi Covid-19.

Pemkot Surabaya memang telah membuat berbagai terobosan dalam mengungkit ekonomi Kota Pahlawan di masa pandemi. Di antaranya, aplikasi e-Peken sebagai e-commerce yang menghubungkan UMKM dan konsumen.

E-commerce ala Pemkot Surabaya ini menggandeng toko kelontong. Toko kelontong juga mendapatkan pelatihan.

"Melalui e-Peken, capaian transaksi belanja online via e-Peken Surabaya mulai Januari hingga pertengahan Februari 2022 sudah tembus Rp 3,34 miliar,” kata Febri.