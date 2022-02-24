Lirik Qoddukal Mayyas Arab dan Teremahan, Sedang Viral di TikTok
Qoddukal Mayyas viral di TikTok dengan tagar Sholawat, berikut lirik arab dan terjemahan.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Qoddukal Mayyas lirik arab dan terjemahan.
Qoddukal Mayyas viral di TikTok dengan tagar Sholawat.
Namun pada kenyataannya, Qoddukal Mayyas tidak mengandung lirik sholawat.
Diketahui arti lirik Qoddukal Mayyas adalah pujiam terhadap seorang wanita yang memiliki bentuk tubuh yang bagus.
Berikut lirik dan arti Qoddukal Mayyas selengkapnya:
قَدُّكَ الْمَيَّاسْ يَا عُمْرِي
يَا غُصَيْنِ الْبَانْ كَالْيُسْرِ
قَدُّكَ الْمَيَّاسْ يَا عُمْرِي
يَا غُصَيْنِ الْبَانْ كَالْيُسْرِ
اِنْتَ أَحْلَى النَّاسْ فِي نَظَرِي
جَلَّ مَنْ سَوَّاكْ يَا قَمَرِي
Qoddukal mayyas ya 'umri
Ya ghusaynil baan kal yusri
Qoddukal mayyas ya 'umri
Ya ghusaynil baan kal yusri
Inta ahlan-naas fi nadhori
Jalla mann sawwaka ya qomari
قَدُّكَ الْمَيَّاسْ مُدْمَالَا
َلَحْظُكَ الْفَتَّا نْ قَتَّالا
قَدُّكَ الْمَيَّاسْ مُدْمَالَا
َلَحْظُكَ الْفَتَّا نْ قَتَّالا
هَلْ لِوَاصِلْ خُلْدُ لَا لَا لَا لَا لَا
فَاقْطَعِ الْاَمَالْ وَانْتَظَرِى
Qoddukal mayyas mudz maala
Lahdhukal fattan qottaala
Qoddukal mayyas mudz malaa
Lahdhukal fattan qottaala
Halliau ashil qultu la la la la
faqta'illamma wantadhiri
ْاَنَاوَحَبِيْبِى فِ جِنَيْنَة
وِالْوَرْدِخَيَّمْ عَلَيْنَا
ْاَنَاوَحَبِيْبِى فِ جِنَيْنَة
وِالْوَرْدِخَيَّمْ عَلَيْنَا
ْاِنْ طَلَبْ مِنِّى وِصَالُو
ياَرَبِّ تُشِتُرْعَلَيْنَا
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