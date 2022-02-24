Lirik Qoddukal Mayyas Arab dan Teremahan, Sedang Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Qoddukal Mayyas lirik arab dan terjemahan.

Qoddukal Mayyas viral di TikTok dengan tagar Sholawat.

Namun pada kenyataannya, Qoddukal Mayyas tidak mengandung lirik sholawat.

Diketahui arti lirik Qoddukal Mayyas adalah pujiam terhadap seorang wanita yang memiliki bentuk tubuh yang bagus.

Berikut lirik dan arti Qoddukal Mayyas selengkapnya:

قَدُّكَ الْمَيَّاسْ يَا عُمْرِي

يَا غُصَيْنِ الْبَانْ كَالْيُسْرِ

قَدُّكَ الْمَيَّاسْ يَا عُمْرِي

يَا غُصَيْنِ الْبَانْ كَالْيُسْرِ

اِنْتَ أَحْلَى النَّاسْ فِي نَظَرِي

جَلَّ مَنْ سَوَّاكْ يَا قَمَرِي

Qoddukal mayyas ya 'umri

Ya ghusaynil baan kal yusri

Qoddukal mayyas ya 'umri

Ya ghusaynil baan kal yusri

Inta ahlan-naas fi nadhori

Jalla mann sawwaka ya qomari

قَدُّكَ الْمَيَّاسْ مُدْمَالَا

َلَحْظُكَ الْفَتَّا نْ قَتَّالا

قَدُّكَ الْمَيَّاسْ مُدْمَالَا

َلَحْظُكَ الْفَتَّا نْ قَتَّالا

هَلْ لِوَاصِلْ خُلْدُ لَا لَا لَا لَا لَا

فَاقْطَعِ الْاَمَالْ وَانْتَظَرِى

Qoddukal mayyas mudz maala

Lahdhukal fattan qottaala

Qoddukal mayyas mudz malaa

Lahdhukal fattan qottaala

Halliau ashil qultu la la la la

faqta'illamma wantadhiri

ْاَنَاوَحَبِيْبِى فِ جِنَيْنَة

وِالْوَرْدِخَيَّمْ عَلَيْنَا

ْاَنَاوَحَبِيْبِى فِ جِنَيْنَة

وِالْوَرْدِخَيَّمْ عَلَيْنَا

ْاِنْ طَلَبْ مِنِّى وِصَالُو

ياَرَبِّ تُشِتُرْعَلَيْنَا