Cara Vote 9 Kontestan X Factor Indonesia, Hasil Akumulasi Diumumkan di Gala Show 28 Februari 2022

SURYA.CO.ID - Berikut cara vote 9 kontestan X Factor Indonesia yang masih harus kembali berjuang memperebutkan posisi aman di babak Gala Show 6 mendatang.

Pada Senin (21/2/2022), babak Gala Show 6 tidak tayang karena alasan tertentu.

Hal itu disampaikan presenter X Factor Indonesia 9, Robby Purba, melalui akun Instagram pribadinya.

"Hai, guys! X Factor Indonesia Senin ini tidak tayang. Tapi terus voting untuk jagoan kamu, ya. Karena votes kamu akan diakumulasikan pada penayangan berikutnya. So, i'll see you on the next episode of X Factor Indonesia," terang Robby Purba dalam video tersebut.

Meski Gala Show 6 diundur, namun voting untuk 9 kontestan tetap dibuka.

Hasil voting akan diakumulasi dan diumumkan pada Gala Show 6 yang diselenggarakan Senin (28/2/2022).

Lantas, bagaimana cara voting-nya?

Pilih banner vote X Factor Indonesia

Pilih kontestan yang ingin kamu vote

Kamu memiliki kuota 3 vote gratis perhari

Selain itu kamu bisa melakukan voting lebih banyak dengan membeli kuota di voting di Quota+

Pilih paket kuota vote, dan klik beli

Masukkan nomor HP yang terdaftar di motionpay

Pilih metode pembayaran

Klik bayar

Masukkan PIN & kuota vote kamu akan bertambah

Setiap Gala Live Show, pengguna memiliki 3 kuota harian yang dapat digunakan untuk memilih 3 kontestan terbaik.

Selain itu pengguna juga dapat melakukan top up kuota vote melalui aplikasi RCTI+.

Top up kuota vote dapat dilakukan dengan meregistrasikan nomor telepon di Aplikasi MotionPay.