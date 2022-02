Puncak HPN Digelar di Lamongan, PWI Jatim Dampingi Realisasi Program Bedah Rumah

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Lamongan menjadi tempat pelaksanaan puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) PWI Jawa Timur, yang direalisasikan dengan kegiatan sosial. Salah satunya dengan kegiatan bakti sosial bedah rumah dengan sasaran tiga rumah tidak layak huni (RTLH).

Ketiga rumah yang mendapat bantuan renovasi itu masing-masing milik Misbachul Munir, warga Dusun Karangaji, Desa Dermo Lemahbang, Kecamatan Sarirejo; kemudian milik Warinah, warga Desa Gunungrejo, Kecamatan Kedungpring; dan Mangun, warga Desa Karangwungulor, Kecamatan Laren.

Bedah rumah pertama dilaksanakan pada rumah Misbakhul Munir, Rabu (23/2/2022). Sebelum pelaksanaan, secara simbolis SK bedah rumah diserahkan kepada warga penerima di Pendopo Desa Dermo Lemahbang.

Acara ini dihadiri Kepala Dinas Kominfo Pemkab Lamongan, Sugeng Widodo yang mewakili Bupati Lamongan Yuhronur, Pasi Intel Kodim Kapten Mansur yang mewakili Dandim 0812 Lamongan, dan Kapolsek AKP Ipung mewakili kapolres dan Camat Sarirejo, Dedi Dian Ali.

Penyerahan itu diikuti pengurus PWI Lamongan, serta perwakilan PWI Jawa Timur di antaranya, Yuristiarso, Wahyu dan Sokib. Ketiganya mewakili ketua di jajaran kepengurusan PWI Jatim.

"Program bedah rumah untuk HPN tahun ini tidak hanya tiga rumah. Tetapi ada tambahan lima lagi dari gubernur," kata Ketua PWI Lamongan, Bachtiar Febrianto.

Selain dua kegiatan yang terlaksana, akan menyusul program lain yakni bakti sosial pengurusan P-IRT UMKM dan seminar persoalan ekonomi ekstrem. Sedangkan puncak acara HPN akan digelar di Sport Centre Lamongan pada 25 Maret 2022 mendatang.

Menurut Wakil Ketua PWI Jatim, Sokib, PWI ingin berbagi dengan masyarakat, walaupun tidak secara langsung. Untuk lima program bedah rumah dari gubernur itu, sasarannya diserahkan kepada PWI Lamongan. "Semoga apa yang sudah kita lakukan bermanfaat bagi yang menerimanya," ujar Sokib.

Selain bedah rumah, rangkaian kegiatan HPN PWI Jatim yang sudah terlaksana adalah PWI Goes to Village. Kegiatan itu diwujudkan dengan pelatihan jurnalistik plus digital content kepada perangkat desa dan karang taruna di Desa Tlogoretno, Kecamatan Brondong.

Setiap tahun HPN, PWI Lamongan selalu menyuguhkan program untuk membantu masyarakat seperti bedah rumah, dan bantuan untuk yatim piatu di sejumlah panti asuhan di Lamongan. *****