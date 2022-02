Pakai Paket Unlimited Nonstop Smartfren, Internetan Anti Kendor, Bisa Menonton Drakor Horor

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Sebagai penyedia layanan internet, Smartfren memang unggul dalam melayani paket unlimited. Itu karena paket internet unlimited selalu menjadi primadona masyarakat, salah satunya ketika Smarfren memperkenalkan paket unlimited nonstop dalam pertemuan dengan awak media, Rabu (23/2/2022).

"Dengan memilih paket unlimited yang pas, memang benar bikin pengguna nggak deg-deg-an karena budget yang tertakar," ungkap Regional Head Greater Smartfren Jatim, Bali Nusra, Litoco Gunawan kepada awak media di Kediri, Rabu (23/2/2022).

Dijelaskan Litoco, saat ini ada banyak pilihan paket unlimited dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya, ada paket unlimited yang aksesnya bebas tetapi terbatas di aplikasi tertentu.

Ada yang cuma aktif pada jam-jam tertentu, ada juga yang syaratnya harus beli paket lain dulu buat bisa mendapatkan kuota unlimited-nya.

Litoco menambahkan, paket Smartfren Unlimited Nonstop yang baru meluncur punya keunggulan sendiri. Misalnya, Smartfren Unlimited Nonstop dengan batas bulanan bisa dipakai internetan dari lokasi manapun, untuk aplikasi apapun, dan anti kendor alias aktif selama 24 jam.

"Ditambah lagi dengan benefit akses nonstop, extra benefit untuk akses aplikasi kebutuhan sehari-hari dan promo kuota lokal up to 4 GB," jelasnya.

Dijelaskan Litoco, memakai paket unlimited nonstop bakal memberi pengalaman yang betul-betul berbeda. Ia membeberkan kelebihan-kelebihan yang bisa dirasakan saat menikmati Smartfren Unlimited Nonstop.

"Pengguna bisa bebas worry dengan memakai paket Smartfren Unlimited Nonstop terbaru ini, internetan terasa lebih nyaman dan bebas worry," papar Litoco.

Selain itu, saat mengaktifkan paket Smartfren Unlimited Nonstop, pengguna akan langsung dapat batas bulanan. Mulai dari Unlimited Nonstop 6 GB seharga Rp 30.000, Unlimited Nonstop 12 GB seharga Rp 45.000, Unlimited Nonstop 30 GB seharga Rp 70.000, Unlimited Nonstop 45 GB seharga Rp 100.000, dan Unlimited Nonstop 60 GB seharga Rp125.000.

Selain itu ada juga Unlimited Nonstop 3 GB seharga Rp15.000 untuk masa aktif 14 hari, dan Unlimited Nonstop 2 GB seharga Rp10.000 untuk masa aktif 10 hari.

Menariknya ketika batas bulanan habis, pengguna masih bisa mengakses internet karena paket ini punya Akses Nonstop.

Bahkan, ada tambahan extra benefit untuk akses aplikasi kebutuhan sehari-hari, yaitu aplikasi pesan instan, aplikasi e-commerce, aplikasi transportasi online, serta aplikasi pembayaran digital. "Jadi sekali aktifkan paket bisa langsung internetan dengan happy dan bebas worry," jelasnya.

Sementara mereka yang menjadi pengguna berat internet atau heavy internet user bisa langsung menikmati paket Unlimited Nonstop untuk upload konten video terbarumu ke YouTube, TikTok atau Instagram Reels.

Atau bisa menikmati streaming film, seperti K-Drama horor 'All of Us Are Dead' yang per episodenya punya durasi sekitar satu jam. ****