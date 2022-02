Live Streaming dan Jadwal Liga 1 2021-2022 Pekan ke-27, Ada Persebaya vs Arema FC

Jadwal Liga 1 2021-2022 pekan ke-27, Head to Head Persebaya vs Arema FC

SURYA.CO.ID - Berikut live streaming dan jadwal Liga 1 2021-2022 pada pekan ke-27.

Live streaming atau siaran langsung Liga 1 2021-2022 hari ini, Rabu (23/2/2022) akan dimulai sore hari.

Tiga duel berlangsung di antaranya, pertandingan Barito Putera vs Persija Jakarta, Persebaya vs Arema FC dan Persik Kediri vs Persiraja Banda Aceh.

Dua pertandingan akan disiarkan secara Langsung di Indosiar dan Live Streaming Indosiar.

Di antaranya Barito Putera vs Persija Jakarta pukul 17.30 WIB dan Persebaya vs Arema FC pukul 20.00 WIB.

Jadwal Liga 1 Pekan ke 27 selengkapnya:

Rabu, 23 Februari 2022

Persita Tangerang vs Madura United pukul 15.15 WIB

Barito Putera vs Persija Jakarta pukul 18.15 WIB

Persik Kediri vs Persiraja Banda Aceh pukul 18. 15 WIB