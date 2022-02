Surabaya Akan Berlakukan Jam Malam Lagi, Akibat Inmendagri Tetapkan Masuk PPKM Level 3

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Perjuangan Pemkot Surabaya untuk mencapai zona hijau atau level terendah selama masa pandemi dua tahun terakhir, harus kembali ke nol. Itu setelah muncul Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 12 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa Kota Surabaya masih berstatus Level 3 hingga sepekan ke depan.

Pelevelen ini akan menjadi pedoman aktivitas masyarakat. Dengan kepastian ini, maka pembatasan akan tetap dilakukan sama seperti pekan sebelumnya. Di antaranya, penerapan jam malam di Kota Surabaya hingga pukul 00.00 WIB.

Kemudian supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan hanya bisa dibuka sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 60 persen.

Lalu tempat ibadah, tempat wisata, hingga bioskop juga diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen. Kemudian transportasi umum dan resepsi pernikahan masing-masing sebesar 75 persen dan 25 persen dari kapasitas.

Sekalipun berdasarkan Inmendagri, Surabaya berada di PPKM level 3, namun assessment dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan level lebih tinggi. Covid-19 di Kota Surabaya berada pada Level 4 berdasarkan hasil penilaian Kemenkes per 20 Februari 2022.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina menjelaskan sejumlah indikator yang mempengaruhi situasi level berdasarkan penilaian Kemenkes RI. Pertama adalah indikator kasus konfirmasi berada pada tingkat 4, yakni 459,08 per 100.000 penduduk per minggu.

Kemudian, indikator Rawat Inap rumah sakit, berada pada tingkat 4. Yakni 30,29 per 100.000 penduduk per minggu. "Sedangkan indikator kematian berada pada tingkat 2, yakni 1,61 per 100.000 penduduk per Minggu," kata Nanik, Selasa (22/2/2022).

Lalu jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 pada Januari 2022 sampai 20 Februari 2022 di Kota Surabaya sebanyak 27.630 kasus. Ini terdiri dari 5.285 kasus aktif atau 5,58 persen dari total kumulatif kasus Covid-19.

"Sedangkan angka kesembuhan di Kota Surabaya sebesar 91,65 persen dan angka kasus aktif sebesar 5,58 persen dari total kasus kumulatif Covid-19," jelas Nanik.

Angka kematian akibat Covid-19 saat ini meningkat dibanding Januari 2022. Penyebabnya, berbagai macam. Di antaranya karena faktor usia (lansia), belum mendapatkan vaksinasi, serta adanya komorbid/penyakit penyerta. "Ini tetap menjadi catatan kami," tambahnya.