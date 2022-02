Ribuan Truk Demo Blokade Surabaya karena Protes Pemberlakuan ODOL

SURYA.co.id|SURABAYA – Ribuan truk dengan didominasi truk ukuran besar memblokade Jalan Frontage A Yani Surabaya, Selasa (22/2/2022). Seluruh sopirnya menghentikan kendaraan angkutan barang ini hingga sepanjang 1,5 KM di jalan Surabaya itu.

Mereka berdatangan serentak dari seluruh wilayah Jatim. Ribuan truk dari Driver Logistic Community itu berdemo memprotes pemberlakuan over dimension and over Loadimg (ODOL). Mulai saat ini tidak ada toleransi bagi angkutan barang melebihi batas ukuran bak truk dan melebihi batas muatan.

Tegas. Mereka akan ditilang dan tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan hingga tempat tujuan. "Kami akan berdemo ke Kantor Dishub Jatim. Selama ini tidak ada batasan, kami juga sudah ujir kir," kata Supriyanto, salah satu sopir truk Kalianak Surabaya.

Pemerintah melalui Kemenhub dan Polisi saat ini melarang semua angkutan barang yang melebihi batas muatan dan batas dimensi bak truk akan ditilang karena demi keselamatan di jalan. Begitu juga melebihi tonase akan merusak jalan.

Sopir hingga pemilik kendaraan tidak mau disalahkan. Mereka hanya menyediakan jasa angkutan sesuai pemilik barang. Selain itu menurut mereka sudah ada uji kir (uji kendaraan) terkait bak truk dan ada jembatan timbang. Sopir juga mendesak pemilik barang atau pemesan jasa angkutan harus dipahamkan juga.

Ribuan truk yang didominasi truk ukuran besar itu sudah tiba di wilayah Surabaya sekitar pukul 08.00. Mereka datang bergelombang dari berbagai daerah di sekitar Surabaya.

Ada dari Kediri, Jombang, Mojokerto, Tuban, Sidoarjo, hingga Madura dan Surabaya sendiri. Mereka membentangkan penolakan pemberlakuan ODOL di atas bak-bak truk mereka.

Suara klakson khas truk besar serentak dibunyikan saat mereka bergerak ke Kantor Dishub Jatim di Jl A Yani. "Tot ... tot ... tot ..." bunyi khas klakson truk ukuran besar itu Saling bersautan.

Konsekuensi tak bisa dicegah saat kendaraan ukuran besar itu masuk ke Surabaya. Truk-truk ini tiba seperti sudah langsung memblokade jalan. Apalagi jumlahnya ribuan. Bundaran Waru, akses utama menuju Surabaya Selatan macet total.

Pantauan surya di lokasi, hingga sore ini, kemacetan masih terjadi. Antrean kemacetan kendaraan terlihat sejak pagi. Mulai Bundaran Waru hingga ekornya sampai Medaeng. Bahkan dampaknya hingga Kletek Sidoarjo.