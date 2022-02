Pengumuman BRI Blitar, Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan Wahyu Setiadi

5 bidang tanah & bangunan dijual dalam 1 paket terdiri atas : 1. Tanah & Bangunan SHM No. 206 Luas 1.420 M2 Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar atas nama Wahyu Setiadi suami Sumini. 2. Tanah & Bangunan SHM No. 218 Luas 824 M2 Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar atas nama Wahyu Setiadi suami Sumini. 3.Tanah & Bangunan SHM No. 239 Luas 395 M2 Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar atas nama Wahyu Setiadi suami Sumini. 4. Tanah & Bangunan SHM No. 240 Luas 1.664 M2 Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar atas nama Wahyu Setiadi suami Sumini. 5. Tanah & Bangunan SHM No. 238 Luas 1.446 M2 Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar atas nama Wahyu Setiadi

900.000.000

180.000.000