Jadwal Liga Inggris Kamis - Jumat, Momen Liverpool pepet Mancity dan Arsenal Gusur MU, Nonton di HP

SURYA.co.id, Berikut jadwal pertandingan Liga Inggris, Kamis dan Jumat (24-25 Februari 2022). Ini merupakan pertandingan yang tertunda.

Ada empat pertandingan yang akan digelar, yaitu Liverpool vs Leeds United, Watford vs Crystal Palace, Burley vs Tottenham dan Arsenal vs Wolves.

Liverpool vs Leed United

Bagi Liverpool laga melawan Leed United ini merupakan laga ke-26, sedang bagi Leed United sebagai laga ke 25. Jadwal pertandingan mereka sebelumnya tertunda akibat covid-19.

Duel Liverpool vs Leed ini, akan menjadi momen bagi Liverpool untuk memperdek jarak kejaran dengan pimpinan klasemen Manchester City.

Dikutip dari data livescore.com, Liverpool saat ini menempati runner-up klasemen dengan poin 57, selisih enam poin dari Manchester City. Namun Mancity sudah memainkan 26 laga.

Jika The Reds memenangi laga tunda ini, jarak mereka akan merapat hanya tiga poin, yaitu 60 Liverpool banding 63 Mancity.

Liverpool tentu akan all out untuk menjadikan laga menjamu Leeds United sebagai ladang menambah poin penuh.

Pasukan Jurgen Kloop jauh lebih diunggulkan. Selain menjadi tuan rumah, Liverpool juga unggul materi, plus unggul dalam statistik hasil pertandingan Liga Inggris.

Leed United, yang menjadi tamunya, sedang dalam performa tidak bagus di musim ini. Leed berada urutan 15 klasemen sementara dengan poin 23.

Dari 24 pertandingan yang sudah dimainkan, Leed United baru lima kali menikmati kemenangan dan 11 kali menderita kekalahan. Sisanya, delapan pertandingan draw.