BRI Kediri akan Gelar Lelang terhadap Barang Jaminan Milik Debitur CV Usaha dan Doa

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui selebaran/tempelan pada tanggal 08 Februari 2022, dan Berdasarkan Pasal 6 UUHT Nomor 4 Tahun 1996 PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Kediri, akan melaksanakan lelang.

Lelang tersebut dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang, terhadap barang jaminan milik debitur/penanggung utang sebagai berikut:

Debitur

CV USAHA DAN DOA

Objek Lelang

1) Tanah dan Bangunan SHM No. 2090 Luas Tanah: 147m2 an. HANDY HARGIONO, Kel Sukorame, Mojoroto, Kota Kediri.

2) Tanah dan Bangunan SHM No.4292 Luas Tanah: 47m2 an. HANDY HARGIONO dan SHM No. 4344 Luas Tanah: 64m2 an. HANDY HARGIONO, Kel Sukorame, Mojoroto, Kota Kediri

Limit Lelang

Objek lelang 1 senilai Rp 1.000.000.000

Objek lelang 2 senilai Rp 1.400.000.000

Uang Jaminan

Objek lelang 3 senilai Rp 200.000.000

Objek lelang 2 senilai Rp 280.000.000

Keterangan

- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.

- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Malang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

Persyaratan Lelang:

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website https://www.lelang.go.id.

2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.

3. Objek lelang tersebut di atas dijual lelang dengan kondisi apa adanya dan kepada peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami objek kondisi lelang.

4. Apabila karena suatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap salah satu atau beberapa barang/obyek lelang tersebut di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Malang maupun PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

5. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kanca Kediri yang berkantor di jalan Komisaris Jendral Polisi Slamet A. No. 37 Kediri (64114) Telp. (0354) 773307, Fax. 771322, Email: K0033@corp.bri.co.id

Pelaksanaan Lelang:

Cara Penawaran Melalui internet (Closed bidding)

Hari Rabu

Tanggal 09 Maret 2022

Batas akhir penawaran 13.30 Waktu Server aplikasi lelang internet berdasarkan Waktu Indonesia Barat (WIB)

Alamat Domain https://www.lelang.go.id

Penetapan Pemenang Setelah batas akhir penawaran

Pelunasan Lelang 5 (Lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Bea Lelang Pembeli 2 % dari harga lelang

Tempat Pelaksanaan lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang Jl S Supriyadi No. 157 Malang

Kediri, 23 Februari 2022

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kediri