Kemendag Kembali Gelar Operasi Pasar di Kota Surabaya, 10 Ton Minyak Goreng Curah Digelontorkan

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Setelah kunjungan dan operasi pasar minyak goreng di Kota Surabaya pada 18 Februari 2022 yang dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama dengan Dinas dan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur kembali melaksanakan operasi pasar minyak goreng curah di pasar tradisional wilayah Kota Surabaya.

Dalam operasi pasar ini, ada sebanyak 10 ton minyak goreng curah digelontorkan. Tujuannya, sebagai upaya stabilisasi harga dan ketersediaan stok minyak goreng untuk masyarakat Kota Surabaya.

Operasi pasar kali ini dipimpin langsung oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan.

Oke Nurwan menyampaikan, pada hari ini, Kementerian Perdagangan akan menggelontorkan minyak goreng curah di Pasar Tambakrejo dan Pasar Pucang Anom Kota Surabaya dengan mekanisme penjualan langsung kepada pedagang eceran.

"Jadi ketentuannya itu, maksimal 5 jeriken per pedagang dengan harga pembelian Rp 10.500 per liter atau setara Rp 11.700/ per Kg.

Kemudian, pedagang yang menerima pasokan wajib menjual kepada konsumen akhir dengan harga Rp 11.500 per liter atau setara Rp 12.800 per kg sesuai HET yang berlaku," jelas Oke Nurwan, Senin (21/2/2022).

Ia menjelaskan, operasi pasar ini dilakukan sebagai upaya menyediakan pasokan minyak goreng curah murah bagi para pedagang pasar. Sehingga, mereka dapat menjual kembali ke masyarakat dengan harga seusai HET yang ditetapkan pemerintah.

"Upaya ini tidak hanya berhenti di sini saja, selanjutnya kami juga akan melanjutkan kegiatan ini di pasar lainnya di Kota Surabaya dan pasar di kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Timur dalam beberapa pekan ke depan. Di samping itu, kami juga akan memastikan stok/pasokan minyak goreng kemasan premium di ritel modern di Kota Surabaya seperti Superindo, Bonnet Swalayan, Transmart, Hypermart, Lottemart, Indogrosir serta Alfamart dan Indomaret terpenuhi dengan harga sesuai HET yang telah ditetapkan Rp 14.000 per liter," pungkas Oke Nurwan.