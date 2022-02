Harga Kedelai Terlalu Tinggi, Produsen Tahu dan Tempe di Sidoarjo Mogok Produksi

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Produsen tahu dan tempe di Sidoarjo mogok produksi. Mulai Senin (21/2/2022) hingga tiga hari ke depan, mereka memutuskan tidak berproduksi lantaran harga kedelai terlalu tinggi.

Setidaknya ada sekitar 500 produsen tahu dan tempe yang kompak melakukan aksi mogok produksi hingga Rabu (23/2/2022) besok.

Melalui aksi itu, mereka berharap masyarakat bisa paham dan pemerintah bisa mengambil kebijakan terkait kondisi yang sedang terjadi.

"Harga kedelai yang menjadi bahan baku utama produksi tahu dan tempe terus naik. Sekarang sudah mencapai Rp 11.000 per kilogram. Kami tidak sanggup kalau seperti ini terus," keluh Farid, salah seorang dari sekian banyak produsen tahu di Sidoarjo.

Ketika harga kedelai tinggi, mencapai Rp 11.000 hingga Rp 11.500 per kg, produsen tahu dan tempe jelas tidak bisa mendapat apa-apa. Karena mereka juga kesulitan menaikkan harga jual tahu dan tempe ke pasar tradisional.

"Harga produksi tinggi, sementara harga jual sulit naik. Jelas kami tidak mampu," lanjut produsen tahu yang beroperasi di kawasan Sepande, Kecamatan Candi, Sidoarjo tersebut.

Dia menceritakan, biasanya memproduksi sekitar 3,5 kuintal tahu dan tempe yang dipasarkan setiap hari ke sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo dan Surabaya.

Angka itu juga terhitung sudah jauh menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya yang biasanya dia produksi hingga sekitar 5 kuintal.

"Selain karena persaingan yang semakin ketat, harga kedelai yang terus naik juga menjadi salah satu penyebab," ungkap Farid.

Diceritakannya, harga kedelai terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 lalu, harga kedelai di angka Rp 7.000 per kilogram. Kemudian tahun 2021 naik jadi Rp 9.200 per kilonya. Sekarang melambung sampai menembus Rp 11.000 per kilogram.