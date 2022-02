BIODATA Livy Renata Crazy Rich yang Baru Bisa Pasang Sprei, Jadi Brand Ambassador Alter Ego 2 Tahun

SURYA.CO.ID - Berikut adalah biodata Livy Renata Crazy Rich Indonesia yang baru bisa memasang sprei dan menjadi Brand Ambassador Alter Ego selama 2 tahun.

Baru-baru ini Livy Renata menarik perhatian publik setelah kemunculannya dalam sebuah acara yang disiarkan di sebuah kanal Youtube.

Dalam program tersebut, Livy Renata diminta untuk menceritakan latar belakang dirinya.

Beberapa potongan videonya kemudian viral di media sosial. Termasuk ketika dia mengaku pernah bekerja karena ingin mandiri, namun selalu didampingi oleh sopir.

Belum lama ini, Livy Renata kembali viral setelah menunjukkan chat dari sang ibu, yang memujinya lantaran sudah bisa memasang sprei secara mandiri.

Livy Renata mengirim video saat ia sedang memasang seprei kepada ibunya.

Melihat aksi sang putri, ibu Livy Renata mengaku bangga.

"Wow udah bisa pasang bed sheet. So proud of you," tulis ibu Livy Renata.

Livy Renata juga pernah menghebohkan warganet lantaran tidak bisa mencuci baju sendiri meski menggunakan mesin cuci.

"Guys, aku belum cuci baju dari kemarin lantaran takut salah," tulis Livy Renata.