Beri Motivasi ASN Pemkot Surabaya, Eri Cahyadi: Gaji Anda dari Wong Cilik!

SURYA.co.id|SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memotivasi jajarannya di lingkungan Pemkot Surabaya, Senin (21/2/2022). Para ASN hingga pegawai kontrak diminta untuk bekerja secara tulus demi kepentingan masyarakat Surabaya.

Cak Eri mengingatkan, rakyat bagaikan tuan baginya. Sehingga, setiap pelayanan ASN harus diberikan secara tulus.

"Ketika kita mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan, duite sopo? (uangnya siapa). Itu uangnya masyarakat yang bayar pajak, yang bayar retribusi, itu akhirnya masuk pendapatan asli daerah (PAD) kita," katanya memberikan penjelasan melalui virtual.

"Artinya apa, kembali lagi, itu uang dari rakyat Surabaya, maka dari itu jangan sombong jadi ASN dan tenaga kontrak," tegas Eri Cahyadi.

Secara khusus, ia meminta jajarannya untuk tidak terlalu berteori ketika menghadapi permasalahan di tengah masyarakat. Sebaliknya, para ASN harus mau turun ke bawah dan mendengar serta melihat masalah di bawah.

"Ayo lah, jangan banyak teori. Tunggu ini dan itu, ayo berpikir out of the box, sing kreatif lah (yang kreatif)," ujarnya.

Untuk memotivasi, ia bercerita awal dia meniti karir. Di ruang kerjanya ia menjelaskan, pertama kali bergabung di Pemkot Surabaya dengan jabatan golongan IIC.

Kala itu, ia sempat menjadi tenaga ketik kontrak di Dinas Bangunan. Bahkan, ia sempat diminta seniornya untuk mengajar materi Peraturan Presiden (perpres) tentang pengadaan barang dan jasa.

"Sampean salah lek ngomong Pak Eri uripe langsung enak (Anda salah kalau bilang Pak Eri hidupnya langsung enak), salah. Saya dari bawah, bukan dari Golongan III jadi juragan, tidak. Saya masih ingat betul, saya juga disuruh-suruh," ungkapnya.

Dari karier yang paling bawah, ia berjuang hingga kini menjadi orang nomor satu di Kota Pahlawan. Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga mengingat pesan ayahandanya, jangan pernah merasa rendah dan harus punya semangat tinggi.

"Ketika saya dari Golongan II, disuruh ngetik, lulusan pasca sarjana ITS, ngunu iku rasane yaopo (seperti itu gimana rasanya?). Harga diri jatuh, tapi saya tidak merasa jatuh berkat semangat dari Abah (ayah) saya. Dari situ, saya bisa belajar bagaimana menghormati wong cilik," katanya.

Selain usaha lahir, pihaknya juga mengajak jajarannya untuk ikhtiar batin. Di antaranya, untuk tidak lupa dengan zakat.

Tujuan dari zakat itu, nantinya disalurkan kembali ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Pahlawan. Zakat bukan hanya dikhususkan untuk pegawai ASN dan tenaga kontrak yang beragama Islam, akan tetapi juga untuk seluruh pegawai yang bertugas di lingkungan Pemkot Surabaya.

"Lek iku dilakoni (kalau itu dilakukan) Insya Allah urip iki enteng, ngadepi masalah iku yo enteng (hidup ini jadi mudah, menghadapi masalah pun juga mudah)," katanya.